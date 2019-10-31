Арест ооновцев в Косово нарушил их иммунитет, заявил генсек организации

ООН, 31 окт – РИА Новости. Арест и задержание сотрудников Миссии ООН в Косово в 28 мая 2019 года являлся нарушением их иммунитета, заявил на заседании Совсбеза спецпредставитель генсека организации и глава миссии ООН в Косово Захир Танин.
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти. Москва ждет объективного расследования инцидента и будет требовать наказания виновных, заявлял ранее журналистам зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.
Танин представил доклад группы, которая расследовала обстоятельства этого инцидента.
"Арест и задержание произошли несмотря на то, что они четко представились как сотрудники ООН. Группа выявила конкретные доказательства того, что косовская полиция применила чрезмерную силу к сотрудникам ООН", - сказал Танин. В частности он упомянул, что Краснощеков получил переломы.
Он также заявил, что, не получив разрешения ООН, косовская полиция отогнала и удерживала автомобиль МООНК.
"Арест и задержание сотрудников миссии в Косово при исполнении, как и возбуждение уголовного дела против них, было явным нарушением их иммунитета", - подчеркнул он.