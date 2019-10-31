Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T23:31Z
https://ria.ru/20191031/1560461543.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/100379/30/1003793025_0:146:3120:1900_1036x0_80_0_0_aab57d9939d5dc357819b98ea344f325.jpg
РИА Новости

Арест ооновцев в Косово нарушил их иммунитет, заявил генсек организации

22:43 31.10.2019 (обновлено: 23:31 31.10.2019)
623
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ООН, 31 окт – РИА Новости. Арест и задержание сотрудников Миссии ООН в Косово в 28 мая 2019 года являлся нарушением их иммунитета, заявил на заседании Совсбеза спецпредставитель генсека организации и глава миссии ООН в Косово Захир Танин.
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти. Москва ждет объективного расследования инцидента и будет требовать наказания виновных, заявлял ранее журналистам зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.
Танин представил доклад группы, которая расследовала обстоятельства этого инцидента.
"Арест и задержание произошли несмотря на то, что они четко представились как сотрудники ООН. Группа выявила конкретные доказательства того, что косовская полиция применила чрезмерную силу к сотрудникам ООН", - сказал Танин. В частности он упомянул, что Краснощеков получил переломы.
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
10 июня, 18:55РИА Новости
Избитые в Косово сотрудники ООН выполняли задание, заявили в организации
Он также заявил, что, не получив разрешения ООН, косовская полиция отогнала и удерживала автомобиль МООНК.
"Арест и задержание сотрудников миссии в Косово при исполнении, как и возбуждение уголовного дела против них, было явным нарушением их иммунитета", - подчеркнул он.
3010111
Обсудить 0
Владимир СафронковКосовоООНВ мире
Рекомендуем
Здание ООН в Нью-Йорке
ООН потребовала прекратить преследование своих сотрудников в Косово
Актер Никита Джигурда
Джигурда пообещал "нокаутировать" Малахова
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев во время встречи в Москве с членом Сената Конгресса США от Республиканской партии Рендом Полом
Косачев прокомментировал выступление Столтенберга в Киеве
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя призвал Совбез осудить нападение на российского дипломата в Косово
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Президент Сирии Башар Асад
Асад заявил о временном характере российско-турецкого договора по Сирии
Пресс-конференция лидера лейбористской партии Великобритании Дж. Корбина
Корбин обвинил Трампа во вмешательстве в британские выборы
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Последствия обстрела в городе Ясиноватая. 21 декабря 2017
Кремль ответил на требование Украины по выплатам на восстановление Донбасса
Крым. Алушта. Профессорский уголок
В России ответили на призыв НАТО передать Крым Украине
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Госдепе заявили о "навязывании" Россией С-400 всему миру
Задержание
Отставного генерала МВД задержали за организацию заказного убийства
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Киев намерен обсудить тему транзита газа на встрече в "нормандском формате"
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:15Вьетнам и Конго заинтересовались российской операционной системой "Аврора"
18:15Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
18:12Четыре человека погибли при ДТП в Самарской области
18:11Путин рассказал о проблеме подготовки квалифицированных кадров
18:07SSJ100 с отказавшим двигателем приземлится в Тюмени через полтора часа
18:06Криклий должен уволиться после заявления о "репарациях", считают в Раде
18:00Асмус почувствовала себя плохо из-за снимков надгробия с ее портретом
17:58Очевидец рассказал о подробностях пожара в доме в центре Москвы
17:57Патриарх подписал грамоту о принятии "Русского экзархата" в РПЦ
17:56Медведев поприветствовал участников премии Rehabilitation International
17:47Минфин хочет в будущем перевести весь малый бизнес на оплату налогов онлайн
17:44Росздравнадзор проверит информацию о смерти студента из-за удаления зуба
17:44На руднике Polymetal в Магаданской области произошел пожар
17:41Ульяновские власти разъяснили законопроект об охоте на собак и кошек
17:38В зоне ЧАЭС отметили рекордный рост турпотока после сериала "Чернобыль"
17:32В ЛНР заявили о двух сбитых украинских дронах у линии соприкосновения
17:32В Орле выписали попавшую в больницу с истощением 12-летнюю девочку
17:31SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
17:29Появилось видео пожара в жилом доме в центре Москвы
17:26Трамп заявил, что у ИГ* появился новый главарь и США знают, кто это
Лента новостейМолния