Арест ооновцев в Косово нарушил их иммунитет, заявил генсек организации

"Арест и задержание произошли несмотря на то, что они четко представились как сотрудники ООН. Группа выявила конкретные доказательства того, что косовская полиция применила чрезмерную силу к сотрудникам ООН", - сказал Танин. В частности он упомянул, что Краснощеков получил переломы.