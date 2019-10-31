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РИА Новости
Союзное государство

В бизнес-бою молодых союзных стартаперов победил магистрант из Узбекистана

22:40 31.10.2019 (обновлено: 11:42 01.11.2019)
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© Depositphotos / GaudiLabЛюди сидят за столом
Люди сидят за столом
© Depositphotos / GaudiLab
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Молодёжь из России, Белоруссии и других стран представила свои цифровые стартапы в рамках VIII Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Лучшим молодежным стартапом признан проект "Бионический протез", хотя его автор и не имеет прямого отношения к Союзному государству. Награду победителю вручил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Четыре минуты на презентацию и две – на вопросы от членов жюри: в рамках форума прошел бизнес-бой, где студенты представили около 40 цифровых стартапов. Молодежному предпринимательству на смотре, проходящем на площадке Белорусского национального технического университета (БНТУ), посвятили отдельную секцию. Охват тем, объединенным общим направлением цифровизации, оказался весьма широк. Часть из них касалась образовательного процесса, часть – создания универсальных сервисов, производства товаров и предоставления услуг.
Например, Антон Рязанов из Нижегородского технического университета вышел на бизнес-бой с проектом "Виртуальная тетрадь", Алексей Дрогомирецкий из Ижевского технического университета имени Калашникова представил разработку "Сервис проектировщиков ПИРС", Игорь Ильин из БНТУ – "Печатный центр самообслуживания", а Павел Сусликов из Санкт-Петербургского горного университета – облачную платформу распределенного генератора электротранспорта.
Авторам проектов нужно было не только рассказать об идее разработки, но и обозначить потенциальных конкурентов, риски, стратегию развития бизнеса, доказать экономическую эффективность предложения.
© Фото : Национальный пресс-центр Республики БеларусьНаграждение магистранта Ташкентского государственного технического университета Алибека Жуманиязова
Награждение магистранта Ташкентского государственного технического университета Алибека Жуманиязова
© Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь
Награждение магистранта Ташкентского государственного технического университета Алибека Жуманиязова
По итогам бизнес-боя лучшим стартапом на форуме инженерно-технологических вузов Союзного государства был признан не белорусский и не российский проект. Победителем конкурса стал магистрант Ташкентского государственного технического университета Алибек Жуманиязов с проектом "Бионический протез". По признанию Жуманиязова, победа стала для него неожиданностью. По словам же ректора БНТУ Сергея Харитончика, решение жюри подтвердило, что на форуме побеждает сильнейший.
"Суть проекта в том, что на 3D-принтерах мы будем распечатывать бионические протезы и продавать их. Мы выбрали индивидуальный подход к каждому пациенту, предполагающий сканирование руки или ноги и предоставление модели протеза. У нас уже есть лаборатория с десятью принтерами и сейчас мы расширяемся в надежде создать самую большую лабораторию в республике – до ста принтеров. Протез будет начинен электроникой с автоматическим считыванием данных с мышц. Мы изучили рынок и востребованность продукции. У конкурентов цена выше, а материал, из которого изготавливаются протезы, не так устойчив к природным воздействиям", - рассказал на презентации Жуманиязов.
По его словам, разработкой уже заинтересовались бизнесмены из Белоруссии и России.
Диплом лауреата II степени присудили проекту "Тренажер-имитатор IPetroleum-2020" студентки Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Лейли Календаровой.
© Фото : Национальный пресс-центр Республики БеларусьГригорий Рапота на VIII форуме вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства
Григорий Рапота на VIII форуме вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства
© Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь
Григорий Рапота на VIII форуме вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства
"Сегодня извлекать запасы нефти и газа становится все труднее. Студентов обучают это делать на специальных буровых тренажерах. Однако мы выявили ряд недостатков нашего учебного тренажера: недостаточная визуализация, одновременно на нем работать может только один студент, плюс аппарат европейский и очень дорогой. Мы предлагаем создать виртуальный тренажерный комплекс с дополненной реальностью, который позволит визуализировать процесс и сможет обучать решению комплекса геологических и буровых задач. Причем можно выбрать локацию любой существующей буровой. Тренажер позволит распределить обязанности на буровой, то есть в процесс будет вовлечена вся группа студентов", - рассказала Календарова.
Система также позволит хранить большие объемы геологических данных и пополнять их. У каждого студента будет личный кабинет с оценкой, которую выставит ему машина, и количество отработанных часов. Сюда же придут и предложения от нефтегазовых компаний о стажировке - в зависимости от оценок студента.
Диплом лауреата III степени получил проект "Системы локального позиционирования", который представил магистрант БНТУ Валерий Жарский. По сути, речь идет о навигаторе по корпусам и аудиториям университета, но, оказывается, потребность есть и в такой разработке.
"У меня столько скриншотов вопросов студентов – "я не знаю, как пройти", "где аудитория", "где корпус"... Да, похожие системы есть, но мы с другом, во-первых, взяли в качестве локации именно наш университет, во-вторых, мы усовершенствовали систему. В нашем случае можно пользоваться одним телефоном – без датчиков и интернета. Датчиком выступает сам телефон. В дальнейшем можно эту систему использовать для экстренных ситуаций. Если что-то случается в здании, приложение покажет кратчайший маршрут на выход", - рассказал Жарский РИА Новости.
Награды лауреатам вручил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, который посетил форум вузов инженерно-технологического профиля и встретился с молодыми стартаперами.
© Фото : Национальный пресс-центр Республики БеларусьЦеремония награждения победителей в рамках VIII форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства
Церемония награждения победителей в рамках VIII форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства
© Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь
Церемония награждения победителей в рамках VIII форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства
"Очень отрадно, что в форуме принимают участие вузы не только Союзного государства, но и других стран. Я рад, что форум стал таким востребованным, и что проходит он не без пользы. В чем тут секрет?.. В том, что эта форма общения никем не навязана. И еще мне кажется, успех форума не только в том, что здесь решаются проблемы и продвигаются проекты, но и в общении, которое очень важно. Общении как профессиональном, так и человеческом", - сказал на вручении дипломов госсекретарь Союзного государства.
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Союзное государствоСоюзное государствоГригорий РапотаМинскБелоруссияРоссияТехнологии
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