Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.

"Определение статуса участников дорожного движения, использующих современные технические средства передвижения, в том числе электросамокаты, гироскутеры, мотоколеса, сигвеи и другие... ввести новый дорожный знак ... "Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено" и новые дорожные знаки ... "Лица на средствах индивидуальной мобильности", ... Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности", - говорится в пояснительной записке.

В частности, ведомство предлагает ввести в ПДД нового участника дорожного движения - лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, при этом в определении термина "пешеход" исключить приравнивание к этой категории лиц старше семи лет, использующих для передвижения роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства.

Предполагается ввести запрет на использование велосипедов и средств индивидуальной мобильности для передвижения в пешеходных зонах за исключением детей до семи лет, а также новый термин и его определение: "средство индивидуальной мобильности" - устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

Минтранс предлагает установить преимущество пешеходов во всех случаях совмещенного движения с велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ), а во всех случаях совмещенного движения с пешеходами установить максимальную скорость движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения этих средств, 20 километров в час.