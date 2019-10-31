Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T04:26Z
https://ria.ru/20191031/1560461431.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152656/28/1526562871_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_7529a1e7fe20cffc24c726bc0934eeed.jpg
РИА Новости

Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров

22:39 31.10.2019 (обновлено: 04:26 01.11.2019)
3497
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТуристы на набережной реки Сочи
Туристы на набережной реки Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
"Определение статуса участников дорожного движения, использующих современные технические средства передвижения, в том числе электросамокаты, гироскутеры, мотоколеса, сигвеи и другие... ввести новый дорожный знак ... "Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено" и новые дорожные знаки ... "Лица на средствах индивидуальной мобильности", ... Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности", - говорится в пояснительной записке.
В частности, ведомство предлагает ввести в ПДД нового участника дорожного движения - лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, при этом в определении термина "пешеход" исключить приравнивание к этой категории лиц старше семи лет, использующих для передвижения роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства.
Предполагается ввести запрет на использование велосипедов и средств индивидуальной мобильности для передвижения в пешеходных зонах за исключением детей до семи лет, а также новый термин и его определение: "средство индивидуальной мобильности" - устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.
Минтранс предлагает установить преимущество пешеходов во всех случаях совмещенного движения с велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ), а во всех случаях совмещенного движения с пешеходами установить максимальную скорость движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения этих средств, 20 километров в час.
Лица в возрасте до семи лет могут двигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне движения пешеходов, пешеходным зонам, от семи до 14 лет - двигаться на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам на стороне для движения велосипедистов, старше 14 лет - по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон. При отсутствии такой инфраструктуры предлагается ряд вариантов.
Мальчик катается на гироскутере
7 августа, 10:57РИА Новости
Глава МГД предложил паркам Москвы ввести правила для гироскутеров
33231331
Обсудить 2
Министерство транспорта РФОбщество
Рекомендуем
Грузовики в очереди на пересечение белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии
В России вступил в силу закон о штрафах за нарушение режима труда водителей
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Девушка с телефоном
Пользователей Android предупредили о вирусе, от которого нельзя избавиться
Вероника Скворцова
Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Лора Херст
Американку, разводившую змей, обнаружили мертвой с питоном на шее
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Неделя российского интернета
В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Массовые протесты в Чили
Госдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:15Вьетнам и Конго заинтересовались российской операционной системой "Аврора"
18:15Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
18:12Четыре человека погибли при ДТП в Самарской области
18:11Путин рассказал о проблеме подготовки квалифицированных кадров
18:07SSJ100 с отказавшим двигателем приземлится в Тюмени через полтора часа
18:06Криклий должен уволиться после заявления о "репарациях", считают в Раде
18:00Асмус почувствовала себя плохо из-за снимков надгробия с ее портретом
17:58Очевидец рассказал о подробностях пожара в доме в центре Москвы
17:57Патриарх подписал грамоту о принятии "Русского экзархата" в РПЦ
17:56Медведев поприветствовал участников премии Rehabilitation International
17:47Минфин хочет в будущем перевести весь малый бизнес на оплату налогов онлайн
17:44Росздравнадзор проверит информацию о смерти студента из-за удаления зуба
17:44На руднике Polymetal в Магаданской области произошел пожар
17:41Ульяновские власти разъяснили законопроект об охоте на собак и кошек
17:38В зоне ЧАЭС отметили рекордный рост турпотока после сериала "Чернобыль"
17:32В ЛНР заявили о двух сбитых украинских дронах у линии соприкосновения
17:32В Орле выписали попавшую в больницу с истощением 12-летнюю девочку
17:31SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
17:29Появилось видео пожара в жилом доме в центре Москвы
17:26Трамп заявил, что у ИГ* появился новый главарь и США знают, кто это
Лента новостейМолния