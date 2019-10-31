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РИА Новости

В Нижнем Новгороде вторые сутки ищут пропавшую девушку

22:20 31.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкУчастники соревнований кинологов поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"Соревнования кинологов поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Участники соревнований кинологов поисково-спасательного отряда Лиза АлертСоревнования кинологов поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. 21-летнюю Юлию Розову, ушедшую среди ночи в неизвестном направлении, вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.
Девушка ушла из дачного дома в садовом товариществе поселка Березовая Пойма в Московском районе Нижнего Новгорода в среду в 3.30 утра. Больше ее никто не видел.
"Идут вторые сутки поисков, пока – безрезультатно. Прошлой ночью Юлю искали около 30 волонтеров. Днем работали кинологи, полиция. Сейчас снова подключились волонтеры. Они осматривают территорию, но следов пропавшей девушки не нашли", - рассказала координатор поисково-спасательной группы.
По ее словам, Юлия раньше никогда не уходила из дома и даже во время конфликтных ситуаций всегда выходила с мамой на связь.
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