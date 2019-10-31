В Нижнем Новгороде вторые сутки ищут пропавшую девушку

Девушка ушла из дачного дома в садовом товариществе поселка Березовая Пойма в Московском районе Нижнего Новгорода в среду в 3.30 утра. Больше ее никто не видел.

"Идут вторые сутки поисков, пока – безрезультатно. Прошлой ночью Юлю искали около 30 волонтеров. Днем работали кинологи, полиция. Сейчас снова подключились волонтеры. Они осматривают территорию, но следов пропавшей девушки не нашли", - рассказала координатор поисково-спасательной группы.

По ее словам, Юлия раньше никогда не уходила из дома и даже во время конфликтных ситуаций всегда выходила с мамой на связь.