В Грузии осудили митрополита, оскорбившего патриарха Илию II

ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Представители руководства Грузии и оппозиции осудили митрополита Петре, который грубо оскорбил патриарха Представители руководства Грузии и оппозиции осудили митрополита Петре, который грубо оскорбил патриарха Илию II на заседании Священного синода.

В четверг Чкондидский епископ, митрополит Петре был лишен своих епархий после того, как на заседании Священного синода грубо оскорбил патриарха Илию II. После заседания Петре заявил, что его разжаловали из-за раскрытия в грузинской церкви греха мужеложства. Пост Чкондидского митрополита займет митрополит Григол, бывший епископ Цалки.

Премьер Грузии Георгий Гахария расценил заявления митрополита как нападение на государственность и церковь. "Люди, которые не сдерживают свое эго, ставят под огромный риск наш сегодняшний и завтрашний день. Это абсолютно неприемлемо, я уверен, что граждане нашей страны поддержат патриарха", - цитирует премьера пресс-служба правительства.

Глава Минюста Тея Цулукиани заявила в эфире телекомпании "Имеди" , что "несмотря на то, что руководство и церковь - это две разные ветви, власти Грузии осуждают действия священнослужителя и не смирятся с оскорблением патриарха". "Стабильность в церкви является важным вопросом с точки зрения государственности и безопасности. Поэтому руководство не смирится с таким нападением на патриарха... если у тебя есть критика, то ее надо высказать в свое время, но не в тот момент, когда твоей должности грозит опасность", - заявила она.

Оппозиционер и бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе в ходе разговора с журналистами заявила, что "в результате оскорблена не только церковь, но и каждый гражданин Грузии". Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Facebook, что с большой болью наблюдает за происходящими в Грузии событиями.

В четверг патриархия опубликовала указ Синода по итогам заседания. В нем говорится, что митрополит не оставил другого выбора, иначе как лишить его сана, а патриарх выражает сожаление за столь резкое изменение мнения Петре, которого он считал особенным архиереем. "В истории церкви не существует подобного примера оскорбления патриарха... Члены Синода единогласно призвали митрополита извиниться за клевету, оскорбление и канонические нарушения, однако митрополит не счел себя виновным и отказался извиняться", - говорится в документе.

Петре Цаава принял постриг в 2000 году, а митрополитом стал спустя 10 лет. Он был членом Священного синода, всегда отличался собственным, не похожим на других мнением по разным церковным вопросам.

Согласно результатам исследований, которые "Национальный демократический институт" (NDI) проводит несколько раз в год, Грузинская православная церковь всегда лидирует у населения в рейтинге институтов, а патриархия пользуется доверием жителей страны. У грузинского народа особое отношение к патриарху, каждое воскресенье толпы людей собираются в Соборе Святой Тройцы Самеба чтобы послушать его Богослужение, а увидеть патриарха вблизи и дотронуться до его руки считается большим счастьем и удачей. Патриарх также крестит на праздниках каждого третьего ребенка в семье, почти все многодетные пары в Грузии стремятся, чтобы Илия Второй стал крестным их ребенка.