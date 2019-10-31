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РИА Новости

Депутаты попросили правительство обосновать введение маркировки товаров

22:24 31.10.2019 (обновлено: 09:42 01.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Грешневиковым в конце сентября попросила правительство РФ разъяснить, проводился ли анализ целесообразности введения маркировки для каждой товарной группы, где она будет применена, соответствующее письмо председателю правительства РФ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Форсирование и тотальное внедрение обязательной маркировки в ее нынешнем виде вызывает серьезное беспокойство. Для участников рынка подключение к системе маркировки влечет необходимость колоссальных дополнительных расходов как единовременных (переоборудование производственных линий и доработка IT-инфраструктуры), так и постоянных в дальнейшем (эксплуатационное обслуживание оборудования и ПО, закупка кодов). Только, например, для кондитерской отрасли указанные расходы составят десятки миллиардов рублей", - говорится в письме.
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По словам депутатов, предприятия неизбежно перенесут свои издержки по подключению к системе маркировки на розничных покупателей, что приведет к росту цен, ускорению инфляции и снижению реальных доходов граждан. Кроме того, с рынка будут вынуждены уйти малые и средние предприятия, у которых не хватит средств на переоборудование производства. Маркировка ухудшит и конкурентные позиции экспортеров, полагают депутаты.
В связи с этим группа депутатов просит правительство оценить, все ли проведенные эксперименты подтвердили эффективность маркировки, а также были ли приняты все возможные меры для минимизации затрат на маркировку. Депутаты также просят указать, на сколько будет снижена доля незаконного оборота по каждой категории товаров после ввода нового механизма. Похожие письма были направлены в Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу, Минэкономразвития и Минпромторг.
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Для снижения доли нелегальной продукции в РФ предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров к 2024 году. С 1 марта этого года началась обязательная маркировка сигарет и папирос, с 1 июля - обуви. В декабре начнется маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье.
Создает единую российскую систему цифровой маркировки и прослеживания товаров "Честный знак" Центр развития перспективных технологий. ЦРПТ является совместным проектом USM Алишера Усманова ("Петер-сервис", 50%), госкорпорации "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).
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