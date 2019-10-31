Выставку о воспитании в доме Романовых представили в немецком Висбадене

ВИСБАДЕН (Германия), 31 окт - РИА Новости. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в четверг представил в немецком Висбадене стендовую выставку "Гессенские принцессы. Традиции воспитания и образования в России и Германии. 1840-1918".

Выставка открылась в рамках XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений, которые проходят 31 октября-2 ноября в немецкой федеральной земле Гессен. Она посвящена роли императриц Александры Федоровны, Марии Александровны и великой княгини Елизаветы Федоровны в развитии системы образования в России и Германии во время трех последних российских императоров и принципам воспитания в семьях императоров.

Часть выставки посвящена также традициям благотворительности в учреждениях под покровительством дома Романовых, а вторая - традициям образования в семьях каждой двух императриц и княгини. В частности, выставка рассказывает, как Елизавета Федоровна воспитывала племянников, для чего использовались материалы архивов.

По словам председателя наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой, выставка представляет интерес не только с точки зрения истории России и Германии, но и как практическое руководство.

"Частный интерес к выставке огромный. Для каждого родителя, я даже считаю, для каждого ребенка, потому что когда ты читаешь, как люди относились друг к другу в других семьях - это всегда интересно: что ели, как общались, сколько времени император Николай Второй проводил со своими детьми, как Александр Третий любил играть со своими детьми, как рано ушедшая из жизни старшая дочь Александра Второго обожала своего отца и играла у него под столом, то есть постоянно присутствовала в его рабочем кабинете, что он очень любил и ценил", - заявила Громова РИА Новости.

Он отметила, что такие детали - "очень трогательные и милые вещи, которые нужно знать". "И может быть, стоит стараться всем родителям, ориентируясь на наших гессенских детей, проводить как можно больше времени со своими детьми. Так что эта выставка может нас многому доброму научить", - добавил она.

По словам Громовой, выставка будет выставляться в приходах Берлинской и Германской епархии, поступили также заявки от университетов Германии для экспозиции выставки. "Считаю, что у нее большое будущее в Германии, она на прекрасном немецком и русском языке, двуязычная", - отметила Громова.