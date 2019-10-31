В Госдуме разработали новую версию закона "О частной охранной деятельности"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Госдуме разработана новая версия закона "О частной охранной деятельности", в настоящее время она проходит экспертные обсуждения, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции В Госдуме разработана новая версия закона "О частной охранной деятельности", в настоящее время она проходит экспертные обсуждения, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный , комментируя инцидент в Нарьян-Маре.

"Закон "О частной охранной деятельности" принят еще в 1992 году, и соответственно эти элементы советского прошлого, когда мы защищаем стол, тумбочку, а не человека, они должны уйти в прошлое, и частный охранник должен быть ориентирован не только на охрану имущества объекта, но и обеспечение безопасности и жизнедеятельности тех людей, которые находятся на этом объекте в том числе. Такой новый закон "О частной охранной деятельности" мы разработали, в настоящее время он проходит экспертные заключения на разных площадках", - заявил депутат РИА Новости.

Также депутат подчеркнул, что необходимо сделать обязательным соблюдение профессионального стандарта "работник по обеспечению охраны на объектах образования", который был утверждён Минтрудом ещё в декабре 2015 года. Как отметил Выборный, в документе прописаны все основные требования к соискателю на такую должность: физическая подготовка, медицинские требования, прохождение специальных курсов по профподготовке, сдача квалификационного экзамена.

Он отметил, что в Москве, где требования к сотрудникам ЧОПов достаточно высоки, количество преступлений, подобных тому, что произошло в Нарьян-Маре, нет, большинство из них предотвращаются на ранней стадии.

"Необходимо выяснить и провести проверку, высоки ли эти требования (к охранникам в регионах). С другой стороны, необходимо понять в принципе: к этому частному охраннику хоть какие-то требования предъявляются, не говоря уже о его соответствии профессиональным стандартам", - сказал Выборный.

Депутат отмечает, что в таком случае возникает вопрос к министерству просвещения: почему до настоящего времени эти профессиональные стандарты не являются обязательными для выполнения, а регионы в этом вопросе не прикладывают никаких усилий.