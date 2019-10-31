Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, закроют в пятницу

"Детский сад "Сказка", в котором произошла трагедия, завтра будет закрыт для посещения. На территории детского сада организован стихийный мемориал, куда жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки", - говорится в сообщении.

Как рассказала Сидорова, с родителями погибшего мальчика работают психологи. Сама вице-губернатор уже встретилась с семьей убитого мальчика.

"Все расходы и организационные моменты, связанные с похоронами, на себя берут региональные власти", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в Следственном комитете по Архангельской области и НАО, в пятницу будет назначена дата судебного заседания, в ходе которого будет определена мера пресечения в отношении подозреваемого в убийстве ребенка.