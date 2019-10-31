Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, закроют в пятницу

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Детский сад "Сказка", где в четверг днем был убит 6-летний ребенок, будет закрыт 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации Ненецкого округа со ссылкой на вице-губернатора Наталию Сидорову.
"Детский сад "Сказка", в котором произошла трагедия, завтра будет закрыт для посещения. На территории детского сада организован стихийный мемориал, куда жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки", - говорится в сообщении.
Как рассказала Сидорова, с родителями погибшего мальчика работают психологи. Сама вице-губернатор уже встретилась с семьей убитого мальчика.
"Все расходы и организационные моменты, связанные с похоронами, на себя берут региональные власти", - отметили в пресс-службе.
Как сообщили в Следственном комитете по Архангельской области и НАО, в пятницу будет назначена дата судебного заседания, в ходе которого будет определена мера пресечения в отношении подозреваемого в убийстве ребенка.
В четверг днем во время "тихого часа" в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник мужчина 1983 года рождения. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей напал на 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте. Подозреваемый был задержан, по данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.