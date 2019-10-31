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РИА Новости

Пресс-конференция о проекте скоростной автотрассы "Москва - Казань"

22:03 31.10.2019
10
1 ноября в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная вопросам реализации проекта скоростной автотрассы "Москва - Казань" как части транспортного коридора "Европа - Западный Китай".
Участники:
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим АКИМОВ;
- первый заместитель Министра транспорта РФ Иннокентий АЛАФИНОВ;
- председатель правления Государственной компании "Автодор" Вячеслав ПЕТУШЕНКО.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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