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РИА Новости

Отставного генерала МВД задержали за организацию заказного убийства

22:01 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генерал-майора милиции в отставке задержали на Ставрополье по подозрению в подготовке заказного убийства родственницы из-за наследства, сообщает в четверг Следственный комитет (СК) России.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении отставного генерал-майора милиции, занимавшего до 2010 года должность начальника Западного управления внутренних дел на транспорте, Александра Туривненко. Он подозревается в приготовлении к совершению убийства по найму", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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По данным следствия, Туривненко, будучи директором одного из санаториев города Кисловодска, решил организовать убийство гражданской жены ранее умершего брата. Следствие считает, что таким образом фигурант намеревался завладеть собственностью, которая перешла по наследству его племяннику. При этом он полагал, что женщина имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного, в связи с чем заказал ее убийство.
"Для этого подозреваемый привлек своего знакомого, предложив совершить преступление за денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей. О противоправных действиях "исполнитель" сообщил в правоохранительные органы. Дальнейшие мероприятия проходили под контролем сотрудников правоохранительных органов, куда обратился знакомый Туривненко", - говорится в сообщении.
Для приобретения огнестрельного оружия, "исполнитель" получил от Туривненко 150 тысяч рублей, выяснили следователи.
Сотрудниками правоохранительных органов было инсценировано похищение и убийство женщины, проживающей в Санкт-Петербурге. В качестве доказательств исполнения заказа были сделаны фотографии, предоставленные Туривненко, сообщает СК.
В момент передачи части денег за "совершенное преступление" мужчина был задержан.
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СтавропольеСледственный комитет РФПроисшествия
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