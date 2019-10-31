Число жертв вейпинга в США достигло 37 человек

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число смертей из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло в США 37, число заболевших превысило 1,8 тысячи, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве Число смертей из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло в США 37, число заболевших превысило 1,8 тысячи, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

Первый случай смерти в результате легочного заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в штате Иллинойс в конце августа. Тогда не уточнялось, стал ли этот случай первым вообще в США, но СМИ этого не исключали. Ранее стало известно о 34 погибших и 1,6 тысячах случаев заболевания.

Организация отмечает, что, по состоянию на 29 октября, в 49 американских штатах (за исключением Аляски) было зафиксировано 1888 случаев легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет.

“Было подтверждено 37 смертей в 24 штатах и в округе Колумбия”, - уточняется в релизе Центра.

На данный момент причина заболевания до сих пор не установлена, однако отмечается, что все заболевшие сообщали об использовании электронных сигарет или вейпинговых устройств.

Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Ранее в CDC заявили, что в разных районах страны заболевания могут быть вызваны разными причинами.