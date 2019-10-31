Корбин обвинил Трампа во вмешательстве в британские выборы

Выход есть. Парламент Британии решил выйти из себя Добившись от ЕС новой отсрочки Brexit, парламент принял предложение премьера о проведении внеочередных выборов 12 декабря. А казначейство отправило в печь 10 тысяч памятных монет, выпущенных к не состоявшемуся в октябре выходу страны из ЕС.