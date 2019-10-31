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РИА Новости

Корбин обвинил Трампа во вмешательстве в британские выборы

21:43 31.10.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПресс-конференция лидера лейбористской партии Великобритании Дж. Корбина
Пресс-конференция лидера лейбористской партии Великобритании Дж. Корбина
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 31 окт - РИА Новости, Мария Табак. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин обвинил президента США Дональда Трампа во вмешательстве в выборы в Великобритании.
"Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы, чтобы избрали его друга Бориса Джонсона", - написал Корбин в Twitter.
Трамп ранее в радиоинтервью заявил, что нынешний премьер Британии Джонсон - "отличный парень" и что он именно тот, кто сейчас нужен своей стране. Корбин же, напротив, заявил Трамп, "будет очень плох" для Британии.
Всеобщие выборы в Великобритании состоятся 12 декабря.
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Выход есть. Парламент Британии решил выйти из себяДобившись от ЕС новой отсрочки Brexit, парламент принял предложение премьера о проведении внеочередных выборов 12 декабря. А казначейство отправило в печь 10 тысяч памятных монет, выпущенных к не состоявшемуся в октябре выходу страны из ЕС.
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Джереми КорбинДональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
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