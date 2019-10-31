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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Ватикане прокомментировали ход расследования финансового скандала

21:42 31.10.2019
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© Радио SputnikВатикан
Ватикан
© Радио Sputnik
ВАТИКАН, 31 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин в четверг выразил полное доверие судебно-следственным органам Ватикана, ведущим расследование громкого скандала вокруг подозрительных финансовых операций, который в начале октября разразился в городе-государстве.
"Дело находится в руках судебных властей, которые выполняют свою работу. Эта работа служит тому, чтобы прояснить ситуацию. Еще раз выражаю доверие к деятельности судебных властей и подчеркиваю, что мы должны исходить из презумпции невиновности всех до тех пор, пока не будет продемонстрировано противоположное", - заявил кардинал, занимающий второй по значению пост в ватиканской иерархии. При этом госсекретарь Паролин заметил, что не намерен отвечать на недавние заявления префекта Конгрегации по канонизации святых кардинала Анджело Беччу.
Дело в том, что ранее Паролин, общаясь с журналистами, указал на "непрозрачность" финансовых инвестиций в зарубежную недвижимость, которые и стали основной причиной возникновения скандального расследования. Данные капиталовложения были совершены в тот период, когда Беччу возглавлял так называемый "первый" отдел Госсекретариата (правительства) Ватикана, исполняющий функции МВД. Именно сотрудники данного отдела в 2013 году принимали решение о многомиллионных инвестициях в люксембургский фонд Athena Capital Global Opportunities в целях приобретения элитной недвижимости в Лондоне. Согласно информации, просочившейся в прессу из-за стен Ватикана, для этих операций привлекались средства так называемого "Гроша святого Петра", то есть пожертвования католиков, которые собираются для папы Римского по всему миру.
В июне этого года "первый" отдел Госсекретариата запросил у ватиканского банка – "Института религиозных дел" (IOR) еще 150 миллионов евро на эти операции. Однако IOR и Генеральная ревизионная служба Ватикана расценили данный запрос, как не соответствующий действующим правилам, и сообщили об этом деле в судебно-следственные органы города-государства. Судя по всему, об этой скандальной истории был проинформирован лично папа Франциск, который принял решение провести расследование, не взирая на лица.
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Судебные власти Ватикана 1 октября санкционировали беспрецедентное "изъятие документов и электронных устройств" в некоторых подразделениях "первого" отдела Госсекретариата и Службы финансовой информации (AIF) Ватикана. На следующий день стало известно, что специальным распоряжением главы жандармерии Ватикана Доменико Джани от исполнения своих обязанностей были отстранены пять влиятельных чиновников Римской курии, в том числе монсеньор Мауро Карлино, который не так давно возглавил одно из крупных подразделений Госсекретариата, и директор AIF Томмазо Ди Руцца. Непонятным образом подписанный Джани документ попал в итальянские СМИ, в связи с чем глава жандармерии, верой и правдой служивший Святому престолу около 20 лет, через две недели был вынужден уйти в отставку.
На прошлой неделе руководство AIF выразило "полное доверие" директору Ди Руцца, подчеркнув, что "ни он, ни другие сотрудники службы не совершали никаких неправомерных действий". Что касается монсеньора Карлино, то никаких сообщений о нем в связи с расследованием данного дела обнародовано не было. Это породило слухи о возможной причастности к скандальной истории кардинала Беччу, личным секретарем которого многие годы был Карлино.
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Вероятно, в этой связи один из наиболее влиятельных сановников Римской курии решил сам прокомментировать эту историю. Во вторник в интервью информагентству Ansa Беччу, всегда считавшийся доверенным сотрудником папы Франциска, назвал обвинения в свой адрес "очернительскими" и категорически отверг их. "Моя совесть чиста. Я знаю, что всегда действовал в интересах Святого престола и никогда в своих собственных", - заявил иерарх. Он также подчеркнул, что не считает эти финансовые операции "непрозрачными" и напомнил, что Святой престол всегда охотно инвестировал в дорогостоящую заграничную недвижимость, а со времен папы Пия XII приобретал ее в Лондоне.
Многие наблюдатели расценивают заочную полемику между Паролином и Беччу как проявление острых противоречий между высшими сановниками Римской курии и свидетельство нынешней напряженной атмосферы в Ватикане. "Госсекретарь идет против одного из самых могущественных людей курии. А папа Римский с большим трудом пытается навести порядок в экономических делах", - заявил в этой связи автор нескольких громких журналистских расследований, связанных с Ватиканом, Джанлуиджи Нуцци.
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Религия и мировоззрениеПьетро ПаролинНовости - Религия и мировоззрениеВатиканрелигияВ мире
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