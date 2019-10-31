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РИА Новости

В МИД Израиля заявили, что все дипмиссии возобновят работу первого ноября

21:32 31.10.2019 (обновлено: 21:45 31.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбъявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Посольства Израиля по всему миру, ранее объявившие забастовку из-за конфликта с минфином, возобновят работу 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе израильского МИД.
Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. Посольство страны в Москве также объявило о забастовке.
"Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра", - сказали в пресс-службе МИД.
В пресс-службе пояснили, что суд вынес вердикт, согласно которому в течение 25 дней вовлеченные стороны, а именно министерство финансов и профсоюз сотрудников МИД, должны найти решение.
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Тель-АвивМИД Израиля‎ИзраильВ мире
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