В МИД Израиля заявили, что все дипмиссии возобновят работу первого ноября

Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Посольства Израиля по всему миру, ранее объявившие забастовку из-за конфликта с минфином, возобновят работу 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Посольства Израиля по всему миру, ранее объявившие забастовку из-за конфликта с минфином, возобновят работу 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе израильского МИД

Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. Посольство страны в Москве также объявило о забастовке.

"Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра", - сказали в пресс-службе МИД.