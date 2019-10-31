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РИА Новости

Мужчину, сообщившего о "минировании" самолета, задержали в Екатеринбурге

21:28 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Мужчина, сообщивший о "минировании" самолета, задержан в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что поступило анонимное сообщение о "минировании" самолета рейсом "Екатеринбург-Сургут". Силовики приступили к проверке самолета. По предварительным данным, сообщить о "минировании" самолета мог один из пассажиров, опаздывавший на рейс. На борту самолета находились 60 человек, все они были эвакуированы.
"Благодаря слаженной работе аэропорта Кольцово и специальных служб менее часа потребовалась для того, чтобы установить и задержать лжеминера, который оказался гражданином России 1982 года рождения. Из-за необдуманных действий пассажиры не смогут вовремя прибыть в пункт назначения, а телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф", - сказали в УФСБ.
В свою очередь представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что мужчина был пьян. Из воздушного судна были эвакуированы 55 пассажиров, в том числе двое детей и четыре члена экипажа, добавил собеседник агентства. "Работа аэропорта "Кольцово" не нарушена", - сказал он.
Полицейский
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