В Германии надеются на рост торгового оборота с Россией

ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Германия ожидает, что в ближайшие годы объем торговли между Берлином и Москвой продолжит увеличиваться после спада в 2014 году, заявил РИА Новости заместитель начальника политического департамента посольства ФРГ в России Штэфан Кордаш.

"Я надеюсь, что торговый обмен продолжит расти. Конечно, мы наблюдаем сокращение после экономического кризиса. Политические санкции также сыграли здесь определенную роль. Но я считаю, что российская экономика восстанавливается. Объем торговли снова увеличился, поэтому я надеюсь, что это продолжится, потому что торговля является важной частью нашего обмена", - заявил Кордаш на полях международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" в Волгограде.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма , который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад ввел против РФ санкции , Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.