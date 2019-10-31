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РИА Новости

В Германии надеются на рост торгового оборота с Россией

21:27 31.10.2019
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© AP Photo / Markus SchreiberЗдание немецкого парламента Бундестага
Здание немецкого парламента Бундестага
© AP Photo / Markus Schreiber
ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Германия ожидает, что в ближайшие годы объем торговли между Берлином и Москвой продолжит увеличиваться после спада в 2014 году, заявил РИА Новости заместитель начальника политического департамента посольства ФРГ в России Штэфан Кордаш.
"Я надеюсь, что торговый обмен продолжит расти. Конечно, мы наблюдаем сокращение после экономического кризиса. Политические санкции также сыграли здесь определенную роль. Но я считаю, что российская экономика восстанавливается. Объем торговли снова увеличился, поэтому я надеюсь, что это продолжится, потому что торговля является важной частью нашего обмена", - заявил Кордаш на полях международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" в Волгограде.
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Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад ввел против РФ санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.
Международный форум общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" проводится в Волгограде в шестой раз, его организаторами в этом году выступили агентство Россотрудничество и администрация Волгоградской области. По информации пресс-службы администрации региона, в форуме принимают участие представители 40 стран.
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