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РИА Новости

Угроза "минирования" самолета в Екатеринбурге оказалась ложной

21:20 31.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Силовики не обнаружили опасных предметов в самолете авиакомпании "Ютэйр" в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после анонимного сообщения о "минировании" воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что поступило анонимное сообщение о "минировании" самолета рейсом "Екатеринбург-Сургут". Силовики приступили к проверке самолета. По предварительным данным, сообщить о "минировании" самолета мог один из пассажиров, опаздывавший на рейс. В УФСБ по региону сообщили, что уже задержали звонившего: это гражданин РФ 1982 года рождения. По словам представитель экстренных служб региона, мужчина был пьян.
"Самолет проверен, взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
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ЮТэйрКольцовоЕкатеринбургПроисшествия
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