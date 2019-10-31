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РИА Новости

Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни

21:16 31.10.2019 (обновлено: 23:48 31.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Средняя продолжительность жизни россиян за девять месяцев 2019 года составила 73,5 года, говорится в докладе главы Минздрава Вероники Скворцовой, который имеется в распоряжении журналистов.
"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
Продолжительность жизни за восемь месяцев года выросла в стране в среднем до 73,6 года.
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Вероника СкворцоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Как только язык поворачивается врать. Всю медицину испоганили с Голиковой, народу в провинции лечиться негде и не у кого и рапортует нагло еще об успехах.
31 октября, 22:02
Светлана Васильчева
9500405
Такими темпами, лет через 10, россиянам грозит бессмертие. Как минимум - райское.
31 октября, 21:22
mmirko.bellotti
74191403
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