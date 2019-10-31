Эксперт: первичное звено медуслуг стало главной темой заседания госсовета

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На заседании президиума госсовета, которое проходило в Калининградской области и было посвящено вопросам здравоохранения, особый акцент был сделан на первичном звене медицинского обслуживания населения. Как отметил в комментарии РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов, вопрос первичного медицинского звена президент Владимир Путин уже неоднократно поднимал во время различных совещаний, что говорит о важности этой темы для президента.

"В первой половине года президент даже давал поручение правительству подготовить проект серьезного реформирования именно первичного звена медицинского обслуживания населения. Именно от первичного звена многое зависит, ведь именно на первичном звене идет такое массовое соприкосновение всей системы здравоохранения непосредственно с гражданами", – заявил Мартынов.

Кроме того, он отметил, что первичное медицинское звено важно не только в медицинском или административном отношении, но и в более широком вопросе социальной коммуникации. При этом эксперт сообщил, что, несмотря на улучшения, в этой сфере еще остаются проблемы. В частности, это касается обеспечения некоторых населенных пунктов медицинским обслуживанием.

"Количество населенных пунктов без медицинского обслуживания сокращается, но сам факт, что еще есть такие пункты, – уже не нормальная история", – сказал директор Института новейших государств.

Говоря еще об одном аспекте заседание президиума госсовета, Мартынов заявил, что Владимир Путин в очередной раз напомнил чиновникам на местах, что отчеты не должны заслонять людей и их конкретные проблемы.