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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ в четверг

20:55 31.10.2019 (обновлено: 21:16 31.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские силовики три раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Во вторник украинские силовики и ополченцы начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводится три дня. В среду Народная милиция ЛНР заявила о напряженной обстановке в этом районе из-за присутствия там националистов.
"С начала текущих суток украинские боевики три раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия", - сообщили в ведомстве.
В Народной милиции уточнили, что обстрелы велись из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Фрунзе и Логвиново. Народная милиция ЛНР призвала международных наблюдателей СММ ОБСЕ "вмешаться в происходящее и оказать давление" на украинских силовиков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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