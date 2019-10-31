В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ в четверг

Во вторник украинские силовики и ополченцы начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводится три дня. В среду Народная милиция ЛНР заявила о напряженной обстановке в этом районе из-за присутствия там националистов.

В Народной милиции уточнили, что обстрелы велись из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Фрунзе и Логвиново. Народная милиция ЛНР призвала международных наблюдателей СММ ОБСЕ "вмешаться в происходящее и оказать давление" на украинских силовиков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.