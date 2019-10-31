Клинцевич назвал первопричину неконструктивных отношений с НАТО

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявление НАТО о невозможности вести с РФ "нормальную" работу, заявил, что первопричину неконструктивных отношений с Россией альянсу надо искать в своем поведении, которое необходимо изменить.

Ранее в заявлении комиссии Украина-НАТО говорилось, что альянс не считает возможным вести "нормальную" работу с Россией, пока Москва "не поменяет поведение" на мировой арене. В военном блоке заявили, что для сотрудничества в обычном порядке нужны "конструктивные изменения в действиях России". В частности, альянс призвал Москву передать контроль над Крымом Украине, назвав воссоединение полуострова с Россией "незаконной аннексией".

"Препятствием для нормальной работы России и НАТО, как мне представляется, следует считать, прежде всего, продвижение альянса на Восток, которое началось задолго до воссоединения Крыма с Россией. На определенном этапе это препятствие стало непреодолимым. А потому все ссылки на так называемый крымский вопрос в качестве объяснения неконструктивных отношений между Россией и НАТО не выдерживают никакой критики. Первопричину альянсу надо искать именно в своем поведении. Его и нужно поменять", - написал Клинцевич в Facebook

Сенатор отметил, что альянсу надо быть аккуратнее в своих заявлениях, так как призывы от военного блока передать контроль над Крымом Украине могут восприниматься как угрозы в адрес России.

"Это явно не тот язык, который воспринимает Россия, и странно, что подобную простую истину в НАТО еще не усвоили. И, наконец, последнее: мы будем делать на своей территории, в том числе и в Крыму, то, что считаем нужным, и никто нам здесь не указ", - добавил Клинцевич.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.