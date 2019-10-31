В аэропорту Екатеринбурга проверяют самолет после сообщения о минировании

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Силовики приступили к проверке самолета в аэропорту Кольцово в Силовики приступили к проверке самолета в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Поступило анонимное сообщение о "минировании" самолета рейсом "Екатеринбург-Сургут", сказал собеседник агентства. По его словам, в аэропорт уже прибыли представители всех оперативных служб, проводится проверка воздушного судна.

По предварительным данным, сообщить о "минировании" самолета мог один из пассажиров, опаздывавший на рейс.

Позднее собеседник агентства уточнил, что на борту самолета находились 60 человек, все они были эвакуированы.

"Воздушное судно отогнали на дальнюю стоянку аэропорта. Первичная проверка ничего не выявила. Ждут прибытия кинологов для повторной проверки", - добавил собеседник агентства.