В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

МУРМАНСК, 31 окт - РИА Новости. Жители Нарьян-Мара, шокированные убийством 6-летнего ребенка в детском саду в четверг, приносят к месту трагедии цветы и игрушки, сообщили в администрации округа.
"Сейчас жители Ненецкого округа приносят к месту трагедии цветы и игрушки", - сообщили в администрации.
В социальных сетях жители небольшого северного города активно обсуждают трагедию и выражают соболезнования семье погибшего. Соболезнования семье погибшего мальчика выражают представители органов власти и обещают провести тщательную проверку безопасности в других детских садах округа.
Резонансное дело взяла на контроль прокуратура НАО.
В четверг днем во время "тихого часа" в детский сад "Сказка", расположенный в Нарьян-Маре по улице 60 лет СССР, д. 7, проник мужчина 1983 года рождения. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей напал на 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте. Подозреваемый был задержан, по данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Росгвардия заявила, что проверит работу предприятия, которое охраняло детсад. Расследование уголовного дела взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.