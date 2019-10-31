В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

В четверг днем во время "тихого часа" в детский сад "Сказка", расположенный в Нарьян-Маре по улице 60 лет СССР, д. 7, проник мужчина 1983 года рождения. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей напал на 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте. Подозреваемый был задержан, по данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.