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РИА Новости

В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

20:28 31.10.2019 (обновлено: 18:16 01.11.2019)
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МУРМАНСК, 31 окт - РИА Новости. Жители Нарьян-Мара, шокированные убийством 6-летнего ребенка в детском саду в четверг, приносят к месту трагедии цветы и игрушки, сообщили в администрации округа.
"Сейчас жители Ненецкого округа приносят к месту трагедии цветы и игрушки", - сообщили в администрации.
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Вчера, 19:42РИА Новости
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
В социальных сетях жители небольшого северного города активно обсуждают трагедию и выражают соболезнования семье погибшего. Соболезнования семье погибшего мальчика выражают представители органов власти и обещают провести тщательную проверку безопасности в других детских садах округа.
Резонансное дело взяла на контроль прокуратура НАО.
В четверг днем во время "тихого часа" в детский сад "Сказка", расположенный в Нарьян-Маре по улице 60 лет СССР, д. 7, проник мужчина 1983 года рождения. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей напал на 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте. Подозреваемый был задержан, по данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Росгвардия заявила, что проверит работу предприятия, которое охраняло детсад. Расследование уголовного дела взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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Ненецкий автономный округУбийство ребенка в Нарьян-МареРосгвардияСледственный комитет РФАлександр БастрыкинНарьян-МарПроисшествия
Популярные комментарии
Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы этих отморозков начали казнить а не давать сроки.
31 октября, 23:25
Валентин Антонюк
5701100
Как криминолог отмечу, что наличие смертной казни не снижает уровень преступности. Это факт. ОДНАКО, подобных животных необходимо ликвидировать, как раковые опухоли на теле общества. Ужасно....И, второе, почему еще не все детские садики оборудованы средствами (хотя бы чиповыми дверьми), не позволяющими посторонним в них входить? Вот этот вопрос точно надо поставить на контроль
31 октября, 23:43
Егор Новиков
3201352
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