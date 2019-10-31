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РИА Новости

Генсек исполкома ООП потребовал освободить палестинского депутата

20:14 31.10.2019 (обновлено: 20:15 31.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат
Генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ГАЗА, 31 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат потребовал немедленного освобождения депутата палестинского парламента Халеды Джарар, арестованной минувшей ночью израильскими властями.
"Мы требуем немедленного освобождения одной из наших женщин-лидеров и призываем международное сообщество оказать давление на израильские оккупационные власти для освобождения одной из наиболее выдающихся палестинских политиков", - написал Арикат в своем Twitter.
Израильские военнослужащие арестовали в четверг на рассвете палестинского депутата от Народного фронта освобождения Палестины Халеду Джарар, сообщил член ЦК народного фронта Махер Мезхер. Он отметил, что НФОП призывает палестинцев выйти на массовые демонстрации в годовщину подписания декларации Бальфура (подписана 2 ноября 1917 года – ред.), а также в поддержку заключенных палестинцев.
Это не первый арест Халеды Джарар израильскими военными. В последний раз палестинский депутат провела 20 месяцев под административным арестом. Согласно израильским законам, практика административного ареста позволяет удерживать подозреваемых длительное время без предъявления обвинений.
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В документе, датированном 2 ноября 1917 года и названном по имени тогдашнего главы МИД Великобритании лорда Артура Бальфура, британское правительство впервые пообещало содействовать созданию в Палестине "национального очага для еврейского народа". По мнению ряда историков, Великобритания использовала этот проект для проникновения на Ближний Восток. В ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов Великобритания заняла Палестину и позже, по итогам конференции 1920 года в Сан-Ремо, получила мандат Лиги наций на управление этой территорией.
Британское правление закончилось в 1948 году, после чего по решению Генассамблеи ООН в Палестине предполагалось создать два государства — еврейское и арабское.
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Саиб ОрейкатОрганизация освобождения ПалестиныБлижний ВостокПалестинаВ мире
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