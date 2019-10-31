2019-10-31T20:08Z
2019-10-31T20:08Z
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РИА Новости
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РИА Новости
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Лейтенант вытащил ребенка из горящего автомобиля
Военный Осман Мамутов спас ребенка из загоревшегося автомобиля. Воспламенение произошло в результате лобового столкновения. Родители и младший брат мальчика погибли на месте.