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РИА Новости

Лейтенант вытащил ребенка из горящего автомобиля

20:08 31.10.2019
2045
Военный Осман Мамутов спас ребенка из загоревшегося автомобиля. Воспламенение произошло в результате лобового столкновения. Родители и младший брат мальчика погибли на месте.
7502831
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Челябинская область
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