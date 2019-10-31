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РИА Новости

ЕC сократит финансирование проектов в сфере газовой инфраструктуры

19:53 31.10.2019 (обновлено: 21:15 31.10.2019)
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© Иллюстрация РИА НовостиЕС, газ
ЕС, газ
© Иллюстрация РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз намерен менее активно финансировать проекты в сфере газовой инфраструктуры за счёт общих фондов ЕС, свидетельствуют материалы Еврокомиссии.
"Еврокомиссия приняла четвертый список проектов, представляющих общий интерес (для стран ЕС – ред.) … Еврокомиссия определяет наиболее важные подобные проекты в Евросоюзе, чтобы они могли проходить упрощенную процедуру получения разрешений и имели право запрашивать финансирование ЕС из Фонда соединения Европы (Connecting Europe facility)", - говорится в сообщении ЕК.
Как рассказала на брифинге представитель пресс-службы Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, в нынешний список вошел 151 проект.
Касательно проектов в области газовой инфраструктуры, она отметила: "В предыдущем списке было 53 газовых проекта, в этом их число снизилось до 42. Есть очень четкое стремление к сокращению финансирования газовой инфраструктуры и содействию, к примеру, электричеству".
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Объем Фонда соединения Европы составляет 30 миллиардов евро, он предназначен для развития энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуры, отмечается в материалах Еврокомиссии. В прошлом году фонд выделил 848 миллионов евро в виде грантов 22 проектам общего интереса, среди них пять были из области газа. В 2017 году было выдано 873 миллиона евро на 17 проектов, девять из которых были из газового сектора, а в 2016 году объем поддержки составлял 707 миллионов евро на 27 проектов, из них 15 – газовые.
Проекты общего интереса – это трансграничные инфраструктурные проекты, которые соединяют энергетические системы стран-членов Евросоюза.
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