ЕC сократит финансирование проектов в сфере газовой инфраструктуры

"Еврокомиссия приняла четвертый список проектов, представляющих общий интерес (для стран ЕС – ред.) … Еврокомиссия определяет наиболее важные подобные проекты в Евросоюзе, чтобы они могли проходить упрощенную процедуру получения разрешений и имели право запрашивать финансирование ЕС из Фонда соединения Европы (Connecting Europe facility)", - говорится в сообщении ЕК.

Касательно проектов в области газовой инфраструктуры, она отметила: "В предыдущем списке было 53 газовых проекта, в этом их число снизилось до 42. Есть очень четкое стремление к сокращению финансирования газовой инфраструктуры и содействию, к примеру, электричеству".

Объем Фонда соединения Европы составляет 30 миллиардов евро, он предназначен для развития энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуры, отмечается в материалах Еврокомиссии. В прошлом году фонд выделил 848 миллионов евро в виде грантов 22 проектам общего интереса, среди них пять были из области газа. В 2017 году было выдано 873 миллиона евро на 17 проектов, девять из которых были из газового сектора, а в 2016 году объем поддержки составлял 707 миллионов евро на 27 проектов, из них 15 – газовые.