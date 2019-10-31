Депутат Госдумы попросила проверить все детские сады на безопасность

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Зампред комитета Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина направила обращения к главам Следственного комитета, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора с просьбой провести в регионах РФ проверки детсадов и школ, в том числе частных, после убийства ребенка в Нарьян-Маре

В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду в Нарьян-Маре.

"Прошу в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, в целях защиты прав граждан инициировать проведение в субъектах Российской Федерации контрольных мероприятий, направленных на выявление нарушений установленных требований к обеспечению безопасности детей в образовательных организациях, а также в частных заведениях, осуществляющих взаимодействие с детьми в отсутствие родителей", - говорится в письмах, копии которых имеются в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, депутат просит провести проверку обстоятельств инцидента, произошедшего в Нарьян-Маре, и поручить соответствующему подразделению взять под контроль данное дело.