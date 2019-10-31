Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося

По словам женщины, когда она приводила сына в садик, охрана всегда находилась около учреждения. На территорию можно попасть через три калитки.

"По утрам они были все открыты. Потом две основные всегда закрывались на замок, была открыта лишь центральная калитка, но двери входные были закрыты на чип. Когда я приходила пораньше, часа в 2-3, звонила, охранник открывал", — уточнила женщина.

Она рассказала, что узнала о трагедии спустя 20 минут после случившегося, ей об этом сообщила воспитательница.

"Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно. Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребенок лежал на полу, был закрыт одеялом. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати", — рассказала женщина.

Воспитатели в момент убийства пили чай в другой комнате. Всего в группе работают две сотрудницы.

"Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать", — возмутилась мать убитого мальчика.

Трагедия в детском саду

Днем в четверг пьяный житель Нарьян-Мара ворвался в местный детский сад и зарезал спящего во время тихого часа шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

Полиция оперативно прибыла на место ЧП и обезвредила преступника. Им оказался 36-летний мужчина, стоявший на учете в наркодиспансере. После задержания он рассказал, что прочитал в книге заклинание, которое обеспечивает "вечную и богатую жизнь", но чтобы оно сработало, надо убить ребенка.

Кроме того, выяснилось, что охранник детского сада дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следствие будет настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО.