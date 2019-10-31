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РИА Новости
Туризм

Названы достопримечательности, находящиеся под угрозой исчезновения

20:57 31.10.2019 (обновлено: 21:13 31.10.2019)
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкГорода мира. Мачу-Пикчу
Города мира. Мачу-Пикчу
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Всемирный фонд защиты памятников (World Monuments Fund, WMF) представил список из 25 достопримечательностей, которые могут вскоре исчезнуть, сообщает The New York Times.
Раз в два года организация составляет перечень объектов культурного наследия, которым грозит разрушение. Причины могут быть разными: стихийные бедствия, военные конфликты или человеческая халатность.
Так, в список-2020 вошли, например, Нотр-Дам де Пари, где несколько месяцев назад случился пожар, и Мачу-Пикчу, которому может грозить разрушение, если недалеко от Священной долины инков будет построен аэропорт.
Еще в число объектов, которые могут исчезнуть, фонд внес, например, рынок Анаркали в пакистанском Лахоре, памятники острова Пасхи в Чили и район Ивамацу в Японии.
Женщина проходит мимо скал в Бамианской долине, где были высечены статуи. 2010 год
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