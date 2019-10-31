Названы достопримечательности, находящиеся под угрозой исчезновения

Раз в два года организация составляет перечень объектов культурного наследия, которым грозит разрушение. Причины могут быть разными: стихийные бедствия, военные конфликты или человеческая халатность.

Еще в число объектов, которые могут исчезнуть, фонд внес, например, рынок Анаркали в пакистанском Лахоре, памятники острова Пасхи в Чили и район Ивамацу в Японии.