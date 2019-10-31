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РИА Новости

Политолог отметил важность для всей России наращивания военной мощи в Крыму

19:27 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Великий Новгород" в бухте Севастополя
Подводная лодка Великий Новгород в бухте Севастополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Присутствие российских войск в Крыму гарантирует безопасность полуострова и всей России на южном направлении в ответ на усиление присутствия сил НАТО в регионе, заявил РИА Новости замглавы общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
Ранее в четверг в Киеве комиссия Украина-НАТО одобрила заявление, в котором североатлантический альянс призвал Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове.
"Что касается передачи контроля над Крымом Украине, это уже привычная болтовня… А что касается наращивания военной мощи РФ в Крыму, то крымчане только благодарны, так как это гарантия нашей и всей России безопасности, так как южное направление всегда было крайне важным, еще со времен Российской империи. Наращивание военной мощи мы рассматриваем как укрепление южных рубежей России в контексте развертывания сил НАТО в Восточной Европе, в том числе Румынии и Польше", - сказал Форманчук.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В Москве заявляли, что дислокация в Крыму Вооруженных сил РФ является суверенным правом России.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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Черноморский флот
13 мая 2018, 08:00РИА Новости
Черноморский флот России
5300203
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Вооруженные силы РФАлександр ФорманчукНАТОКрымВ мире
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