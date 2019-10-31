Верховная Рада приняла закон для создания независимого оператора ГТС

КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Парламент Украины принял закон, который позволит до конца года выделить независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из Парламент Украины принял закон, который позволит до конца года выделить независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза"

Решение поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе. Закон предусматривает запрет на приватизацию, концессию, аренду и управление третьими сторонами ОГТС.

Это открывает путь к подписанию контракта на транзит газа с "Газпромом" по европейским правилам после сертификации этого оператора ЕС.

Закон разработан для выполнения обязательств Украины по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества. При подготовке документа учитывались положения соглашения об ассоциации между Украиной с ЕС по атомной энергии.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что секретариат Энергетического сообщества уже подтвердил соответствие документа требованиям и рекомендовал его к принятию.

По его словам, после подписания законопроекта ГТС Украины будет сохранена в госсобственности, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, получит расширенные полномочия для мониторинга и контроля независимого оператора.