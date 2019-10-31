Верховная Рада приняла закон для создания независимого оператора ГТС

КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Парламент Украины принял закон, который позволит до конца года выделить независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".
Решение поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе. Закон предусматривает запрет на приватизацию, концессию, аренду и управление третьими сторонами ОГТС.
Это открывает путь к подписанию контракта на транзит газа с "Газпромом" по европейским правилам после сертификации этого оператора ЕС.
Закон разработан для выполнения обязательств Украины по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества. При подготовке документа учитывались положения соглашения об ассоциации между Украиной с ЕС по атомной энергии.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что секретариат Энергетического сообщества уже подтвердил соответствие документа требованиям и рекомендовал его к принятию.
По его словам, после подписания законопроекта ГТС Украины будет сохранена в госсобственности, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, получит расширенные полномочия для мониторинга и контроля независимого оператора.
С 1 июля 2019 года начался предпоследний этап проекта по подготовке к отделению оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали из "Укртрансгаза" в отдельную компанию "Оператор ГТС Украины". К концу года новый оператор должен получить лицензии на работу и пройти сертификацию. Финальным этапом станет вывод "Оператора ГТС Украины" из состава Группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной министерству финансов страны.