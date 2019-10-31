В Белом доме считают, что импичмент навредит американцам, а не Трампу

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Белый дом предупредил, что формально начатый в четверг импичмент президента Дональда Трампа не навредит ему, но ударит по американцам.
"Президент не делал ничего плохого и демократы это знают. Безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов незаконной процедурой импичмента не навредит президенту Трампу, она навредит американцам", - говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа, распространенном Белым домом.
В Белом доме отметили, что демократы ежедневно тратят время на "фиктивный импичмент", вместо того чтобы сконцентрировать внимание на решении действительно важных вопросов, например снижение насилия с использованием огнестрельного оружия, ратификация соглашения USMCA, реформа здравоохранения, снижение цен на лекарства, защита южной границы и модернизация устаревающей инфраструктуры. "Вопиющая попытка одной партии уничтожить президента", - считают в администрации.
Ранее в четверг палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, формализующую начало процедуры импичмента Трампа. Против принятия документа высказались все республиканцы, которым в палате принадлежит меньшинство.
Принятый документ прописывает процедуру опроса свидетелей и другие процедурные моменты импичмента.
По принятии резолюции Трамп написал в Twitter: "Величайшая в истории Америки охота на ведьм!".
По оценке Белого дома, принятием резолюции демократы "закрепили недопустимые нарушения процедурных правил Палаты представителей". По мнению администрации Трампа, действия демократов "нечестны, неконституционны и в основе своей антиамерикански".
Демократы в палате ранее уже фактически начали расследование в рамках импичмента без официальной резолюции. Республиканцы обвиняли их в том, что процесс запуска процедуры не был оформлен должным образом с помощью общего голосования и проходил "за закрытыми дверями". Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси отвечала, что необходимости в этом нет, поскольку у комитетов и так есть все необходимые полномочия для расследования по импичменту.