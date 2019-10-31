В Белом доме считают, что импичмент навредит американцам, а не Трампу

В Белом доме отметили, что демократы ежедневно тратят время на "фиктивный импичмент", вместо того чтобы сконцентрировать внимание на решении действительно важных вопросов, например снижение насилия с использованием огнестрельного оружия, ратификация соглашения USMCA, реформа здравоохранения, снижение цен на лекарства, защита южной границы и модернизация устаревающей инфраструктуры. "Вопиющая попытка одной партии уничтожить президента", - считают в администрации.

Демократы в палате ранее уже фактически начали расследование в рамках импичмента без официальной резолюции. Республиканцы обвиняли их в том, что процесс запуска процедуры не был оформлен должным образом с помощью общего голосования и проходил "за закрытыми дверями". Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси отвечала, что необходимости в этом нет, поскольку у комитетов и так есть все необходимые полномочия для расследования по импичменту.