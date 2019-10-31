В комиссии Мосгордумы прокомментировали идею установки памятника Цою

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме пока не получала обращений по установке памятника лидеру группы "Кино" Виктору Цою, сообщил РИА Новости председатель комиссии Игорь Воскресенский.

"Мы рассматриваем все предложения, пока к нам такого обращения не было, но если поступит, то мы, безусловно, рассмотрим", - сказал Воскресенский.

Ранее сын Виктора Цоя Александр высказался за установку памятника отцу в Москве, если такая инициатива появится. Также он заявил, что семья никак не может повлиять на восстановление "стены Цоя" на Арбате.

"Это вопрос скорее к городу, это вопрос не к нам", — подчеркнул Александр Цой.