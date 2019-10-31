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РИА Новости
Культура

В комиссии Мосгордумы прокомментировали идею установки памятника Цою

19:14 31.10.2019
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© Фото : Казахфильм, 1988Кадр из фильма "Игла" (1988)
Кадр из фильма Игла (1988)
© Фото : Казахфильм, 1988
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме пока не получала обращений по установке памятника лидеру группы "Кино" Виктору Цою, сообщил РИА Новости председатель комиссии Игорь Воскресенский.
"Мы рассматриваем все предложения, пока к нам такого обращения не было, но если поступит, то мы, безусловно, рассмотрим", - сказал Воскресенский.
Ранее сын Виктора Цоя Александр высказался за установку памятника отцу в Москве, если такая инициатива появится. Также он заявил, что семья никак не может повлиять на восстановление "стены Цоя" на Арбате.
"Это вопрос скорее к городу, это вопрос не к нам", — подчеркнул Александр Цой.
Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года. В 1981 году в возрасте 19 лет основал "Кино" - одну из самых популярных советских рок-групп. До конца жизни он оставался ее лидером, автором текстов и музыки. За это время было выпущено более сотни песен, несколько сборников и концертных записей. Цой погиб в Латвии в автокатастрофе 15 августа 1990 года. После его гибели группа "Кино", доработав и выпустив свой девятый альбом ("Черный альбом"), прекратила существование. В состав "Кино" входили лидер группы Виктор Цой, а также гитаристы Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и барабанщик Георгий Гурьянов, который скончался от рака в июле 2013 года.
Виктор Цой и группа Кино во время концерта в Олимпийском. 1990 год
18 октября, 16:09Радио Sputnik
Названа новая версия гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя
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КультураМузыкаНовости культурыГеоргий ГурьяновИгорь ВоскресенскийМосковская городская думаВиктор ЦойМосква
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