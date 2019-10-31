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РИА Новости

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

19:09 31.10.2019 (обновлено: 19:53 31.10.2019)
11541
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка. Видео имеется в распоряжении РИА Новости.
Злоумышленник признал вину. Он заявил, что совершил преступление ради "ритуала".
"Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им", — рассказал он в машине.
По его словам, книгу он купил в одном из местных магазинов.
Нож
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Трагедия в Нарьян-Маре

В четверг 36-летний житель Нарьян-Мара во время тихого часа в детском саду напал с ножом на шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте. По словам губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, преступника впустил в здание охранник. Он дистанционно открыл дверь незнакомцу.
Полиция задержала злоумышленника на месте преступления. Он был пьян, на его руках и одежде были следы крови. Следователи установили, что ранее мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик. Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
Татьяна Ш. (имя изменено – прим. ред)
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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование происшествия. В Ненецкий автономный округ отправили криминалистов и психологов из центрального аппарата ведомства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. СК будет настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО.
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1106398
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Убийство ребенка в Нарьян-МареСК РФАлександр ЦыбульскийНарьян-МарПроисшествия
Популярные комментарии
Вот к таким обязательно надо применять смертную казнь, а не кормить его всю жизнь за наш счет.
31 октября, 20:08
Константин Парфенов
1810002
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