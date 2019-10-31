Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка. Видео имеется в распоряжении РИА Новости.
Злоумышленник признал вину. Он заявил, что совершил преступление ради "ритуала".
"Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им", — рассказал он в машине.
По его словам, книгу он купил в одном из местных магазинов.
Трагедия в Нарьян-Маре
В четверг 36-летний житель Нарьян-Мара во время тихого часа в детском саду напал с ножом на шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте. По словам губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, преступника впустил в здание охранник. Он дистанционно открыл дверь незнакомцу.
Полиция задержала злоумышленника на месте преступления. Он был пьян, на его руках и одежде были следы крови. Следователи установили, что ранее мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик. Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование происшествия. В Ненецкий автономный округ отправили криминалистов и психологов из центрального аппарата ведомства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. СК будет настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО.