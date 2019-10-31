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РИА Новости

Москва уже начала модернизацию первичного звена здравоохранения, заявил мэр

19:05 31.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковМэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Москва раньше других регионов начала программу модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин журналистам по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

"Впервые был системно обеспечен подход к развитию самого важного звена в здравоохранении - первичного. Это то, куда люди постоянно обращаются. За год в Москве в наших поликлиниках 100 миллионов посещений. В Москве мы подошли к этому проекту даже немного раньше. У нас уже есть концепция модернизации наших поликлиник, есть уже готовые проекты. Мы со следующего года, буквально с первого квартала, можем заходить в конкурсы"

Сергей Собянин
Мэр Москвы
Он заявил, что в рамках столичной программы уже просчитан объем необходимого оборудования, как в целом будет происходить модернизация. "Я уверен, что у нас все получится. Это важнейший проект, для меня он один из самых приоритетных, я всегда об этом говорил. И то, что на федеральном уровне произошла приоритизация этого проекта, - это просто здорово", - подчеркнул Собянин.
Он добавил, что участники заседания обсудили финансовые и организационные механизмы модернизации, вопросы строительства, законодательного регулирования государственных закупок.
Красная площадь в Москве
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