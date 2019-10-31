Москва уже начала модернизацию первичного звена здравоохранения, заявил мэр

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Москва раньше других регионов начала программу модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин журналистам по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.
"Впервые был системно обеспечен подход к развитию самого важного звена в здравоохранении - первичного. Это то, куда люди постоянно обращаются. За год в Москве в наших поликлиниках 100 миллионов посещений. В Москве мы подошли к этому проекту даже немного раньше. У нас уже есть концепция модернизации наших поликлиник, есть уже готовые проекты. Мы со следующего года, буквально с первого квартала, можем заходить в конкурсы"
Он заявил, что в рамках столичной программы уже просчитан объем необходимого оборудования, как в целом будет происходить модернизация. "Я уверен, что у нас все получится. Это важнейший проект, для меня он один из самых приоритетных, я всегда об этом говорил. И то, что на федеральном уровне произошла приоритизация этого проекта, - это просто здорово", - подчеркнул Собянин.
Он добавил, что участники заседания обсудили финансовые и организационные механизмы модернизации, вопросы строительства, законодательного регулирования государственных закупок.