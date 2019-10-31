Москва уже начала модернизацию первичного звена здравоохранения, заявил мэр

"Впервые был системно обеспечен подход к развитию самого важного звена в здравоохранении - первичного. Это то, куда люди постоянно обращаются. За год в Москве в наших поликлиниках 100 миллионов посещений. В Москве мы подошли к этому проекту даже немного раньше. У нас уже есть концепция модернизации наших поликлиник, есть уже готовые проекты. Мы со следующего года, буквально с первого квартала, можем заходить в конкурсы"