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РИА Новости
РИА Наука

Ученые обнаружили неожиданную пользу холестерина

18:56 31.10.2019 (обновлено: 19:01 31.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Елкин / Перейти в фотобанкЕшьте яичницу, будьте здоровы!
Ешьте яичницу, будьте здоровы!
© РИА Новости / Сергей Елкин
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили рецептор, отвечающий за выработку инсулина. Оказалось, что для его активирования необходим холестерин. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.
Инсулин, выделяемый бета-клетками поджелудочной железы, является основным регулятором уровня сахара в крови. Исследователи из Лундского университета (Швеция) в сотрудничестве с коллегами из Университета Шарджи (ОАЭ), обнаружили, что ключевую роль в высвобождении инсулина играет один из рецепторов, расположенных на поверхности бета-клеток.
Рецептор GPR183, что означает сопряженный с G-белком рецептор 183, активируется, когда он связывается с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемого печенью.
"Если мы научимся каким-то образом активировать этот рецептор в будущем, это приведет к разработке лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина. Например, с помощью вещества, подобного специфическому холестерину", — приводит слова руководителя исследования Альберта Салехи (Albert Salehi) пресс-служба Лундского университета.
Эксперименты на бета-клетках поджелудочной железы мышей и умерших людей подтвердили способность метаболита холестерина увеличивать секрецию инсулина, активируя поверхностный рецептор GPR183. Кроме того, этот метаболит защищает бета-клетки от клеточного стресса, вызванного длительной или хронической гликемией — повышенным уровнем глюкозы в крови, которая подавляет способность бета-клеток к секреции инсулина.
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Открытие может иметь еще один практический вывод, раскрывая связь между холестерином и избыточным весом.
"Если у человека высокий уровень холестерина, вырабатывается этот специфический метаболит, следствием чего является повышенное выделение инсулина. Это приводит к появлению голода, большему потреблению еды и увеличению веса. Если бы мы могли блокировать связывание рецептора с метаболитом, и регулировать образование инсулина, мы могли бы управлять чувством голода", — говорит Салехи.
В результате большого исследования, которое продолжается несколько лет, ученые под руководством Альберта Салехи нанесли на карту поверхности бета-клеток более 130 рецепторов. Цель исследователей — изучить все эти рецепторы и их функции.
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