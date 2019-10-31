Ученые обнаружили неожиданную пользу холестерина

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили рецептор, отвечающий за выработку инсулина. Оказалось, что для его активирования необходим холестерин. Результаты исследования Ученые обнаружили рецептор, отвечающий за выработку инсулина. Оказалось, что для его активирования необходим холестерин. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.

Инсулин, выделяемый бета-клетками поджелудочной железы, является основным регулятором уровня сахара в крови. Исследователи из Лундского университета (Швеция) в сотрудничестве с коллегами из Университета Шарджи (ОАЭ), обнаружили, что ключевую роль в высвобождении инсулина играет один из рецепторов, расположенных на поверхности бета-клеток.

Рецептор GPR183, что означает сопряженный с G-белком рецептор 183, активируется, когда он связывается с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемого печенью.

"Если мы научимся каким-то образом активировать этот рецептор в будущем, это приведет к разработке лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина. Например, с помощью вещества, подобного специфическому холестерину", — приводит слова руководителя исследования Альберта Салехи (Albert Salehi) пресс-служба Лундского университета.

Эксперименты на бета-клетках поджелудочной железы мышей и умерших людей подтвердили способность метаболита холестерина увеличивать секрецию инсулина, активируя поверхностный рецептор GPR183. Кроме того, этот метаболит защищает бета-клетки от клеточного стресса, вызванного длительной или хронической гликемией — повышенным уровнем глюкозы в крови, которая подавляет способность бета-клеток к секреции инсулина.

Открытие может иметь еще один практический вывод, раскрывая связь между холестерином и избыточным весом.

"Если у человека высокий уровень холестерина, вырабатывается этот специфический метаболит, следствием чего является повышенное выделение инсулина. Это приводит к появлению голода, большему потреблению еды и увеличению веса. Если бы мы могли блокировать связывание рецептора с метаболитом, и регулировать образование инсулина, мы могли бы управлять чувством голода", — говорит Салехи.