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РИА Новости

На МКАД произошла стрельба

18:52 31.10.2019 (обновлено: 21:14 31.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Неизвестные разбили стекло в автомобиле на 29-м километре МКАД, несколько раз выстрелили из травматического пистолета и забрали сумку с деньгами, сообщили РИА в пресс-службе столичной полиции.
"На 29-м километре МКАД неизвестные разбили стекло в автомобиле, выстрелили из, предположительно, травматического пистолета и забрали сумку с деньгами у водителя", - рассказал собеседник агентства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются.
ДТП с участием грузовика, перевозившего газовые баллоны, на МКАД
30 октября, 16:28РИА Новости
Выпавшие из грузовика на МКАД баллоны были заполнены газом
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