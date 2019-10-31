На МКАД произошла стрельба

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Неизвестные разбили стекло в автомобиле на 29-м километре МКАД, несколько раз выстрелили из травматического пистолета и забрали сумку с деньгами, сообщили РИА в пресс-службе столичной полиции.
"На 29-м километре МКАД неизвестные разбили стекло в автомобиле, выстрелили из, предположительно, травматического пистолета и забрали сумку с деньгами у водителя", - рассказал собеседник агентства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются.