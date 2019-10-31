Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Палата представителей конгресса Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа

Об этом по итогам голосования объявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

За резолюцию, которая прописывает правила проведения импичмента, проголосовали 232 человека, против — 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку.

Большинство в палате принадлежит демократам.

Согласно документу, расследовать действия Трампа поручили комитету по разведке. Если обвинения подтвердятся, то их вынесут на рассмотрение в палату представителей. Президента могут официально подвергнуть импичменту, если законодатели поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений. Потом обсуждение импичмента переходит в сенат.

Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате.

Импичмент из-за Украины

Демократы начали процедуру импичмента, заявив, что Трамп давил на руководство Украины и в собственных политических целях добивался расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи.

Байден — один из вероятных участников президентских выборов от демократов в 2020 году.

После этого Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из которой следует, что он действительно просил "изучить" дело Байдена.

Трамп настаивает, что не сделал ничего противозаконного и выполнял свой долг по борьбе с коррупцией.