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РИА Новости

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

18:51 31.10.2019 (обновлено: 06:05 01.11.2019)
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Об этом по итогам голосования объявила спикер палаты Нэнси Пелоси.
За резолюцию, которая прописывает правила проведения импичмента, проголосовали 232 человека, против — 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку.
Большинство в палате принадлежит демократам.
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30 октября, 01:00РИА Новости
Белый дом раскритиковал резолюцию Пелоси по процедуре импичмента Трампа
Согласно документу, расследовать действия Трампа поручили комитету по разведке. Если обвинения подтвердятся, то их вынесут на рассмотрение в палату представителей. Президента могут официально подвергнуть импичменту, если законодатели поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений. Потом обсуждение импичмента переходит в сенат.
Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате.

Импичмент из-за Украины

Демократы начали процедуру импичмента, заявив, что Трамп давил на руководство Украины и в собственных политических целях добивался расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи.
Байден — один из вероятных участников президентских выборов от демократов в 2020 году.
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22 октября, 16:18РИА Новости
Трамп назвал линчеванием начавшийся против него процесс импичмента
После этого Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из которой следует, что он действительно просил "изучить" дело Байдена.
Трамп настаивает, что не сделал ничего противозаконного и выполнял свой долг по борьбе с коррупцией.
Показания в конгрессе дали бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.
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Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Какой импичмент, его ещё и на следующий срок выберут!)
31 октября, 20:14
Алёна
7391004
Бесы.
31 октября, 19:15
vvab6
45111019
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