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РИА Новости
Республика Дагестан

В Дагестане планируется создать 50 центров просвещения Luminary

18:48 31.10.2019
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© Фото : пресс-служба главы и правительства республики ДагестанПервый вице-премьер правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов
Первый вице-премьер правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов
© Фото : пресс-служба главы и правительства республики Дагестан
МАХАЧКАЛА, 31 окт – РИА Новости. Около 50 центров дополнительного образования Luminary планируется открыть в муниципалитетах Дагестана, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи первого вице-премьера Гаджимагомеда Гусейнова с представителями региональных Минобразования, Минтрудсоцразвития и руководством Luminary-центра.
На встрече обсуждался вопрос заключения соглашения между правительством Дагестана и благотворительным фондом "Просвещение" имени заслуженного учителя республики Махмуда Абдулкеримова. Согласно договоренностям, власти республики определят участки для будущих центров и наладят инфраструктуру. Благотворительный фонд, в свою очередь, займется поиском меценатов и партнеров для возведения Luminary-центров и организацию образовательных программ.

"Сейчас рассматривается возможность создания в республике 50 Luminary-центров, которые будут способствовать качественному воспитанию молодежи. Кроме этого реализация проекта сделает дополнительное образование доступным для всех детей", - привели в пресс-службе слова Гусейнова.

Первый центр Luminary был открыт в мае 2019 года в селе Хрюг Ахтынского района. Местные жители получили возможность бесплатно изучать там иностранные языки, мировую культуру, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, посещать танцевальные, художественные кружки и слушать лекции по астрономии.
"Вопросам образования, в том числе, дополнительного, в регионе уделяется большое внимание. Глава Дагестана Владимир Васильев в своем послании Народному Собранию РД обозначил приоритеты развития образования на ближайшую перспективу. В их число входят ликвидация трёхсменного обучения, реализация проекта "150 школ" и создание цифровой образовательной среды - таких центров как "Кванториум", IT-cube и Luminary", - отметили в пресс-службе.
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