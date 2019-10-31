В Дагестане планируется создать 50 центров просвещения Luminary

МАХАЧКАЛА, 31 окт – РИА Новости. Около 50 центров дополнительного образования Luminary планируется открыть в муниципалитетах Дагестана, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи первого вице-премьера Гаджимагомеда Гусейнова с представителями региональных Минобразования, Минтрудсоцразвития и руководством Luminary-центра.

На встрече обсуждался вопрос заключения соглашения между правительством Дагестана и благотворительным фондом "Просвещение" имени заслуженного учителя республики Махмуда Абдулкеримова. Согласно договоренностям, власти республики определят участки для будущих центров и наладят инфраструктуру. Благотворительный фонд, в свою очередь, займется поиском меценатов и партнеров для возведения Luminary-центров и организацию образовательных программ.

"Сейчас рассматривается возможность создания в республике 50 Luminary-центров, которые будут способствовать качественному воспитанию молодежи. Кроме этого реализация проекта сделает дополнительное образование доступным для всех детей", - привели в пресс-службе слова Гусейнова.

Первый центр Luminary был открыт в мае 2019 года в селе Хрюг Ахтынского района. Местные жители получили возможность бесплатно изучать там иностранные языки, мировую культуру, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, посещать танцевальные, художественные кружки и слушать лекции по астрономии.