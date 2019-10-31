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РИА Новости

Протестующие в Гонконге подожгли баррикады

18:46 31.10.2019 (обновлено: 21:13 31.10.2019)
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© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Противостояние между правоохранительными органами Гонконга и протестующими усиливается в районе Монкок, демонстранты установили баррикады и подожгли их, говорится в сообщении полиции.
Сотни человек вышли на улицы Гонконга в четверг в костюмах и масках для Хэллоуина, протестуя против недавнего постановления правительства специального административного района о запрете скрывать лицо под маской, платком и даже краской в ходе массовых мероприятий, включая демонстрации, марши и протесты. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Ранее сообщалось, что полиция Гонконга в четверг вечером применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе Монкок, правоохранительные органы предупредили о готовности применить необходимую минимальную силу в случае необходимости.
"В 21.30 (16.30 мск – ред.) протестующие построили баррикады и подожгли их на улице Дандас и Натан Роуд в Монкоке. Пожарная машина была вызвана на место, но не смогла действовать, когда протестующие заблокировали ее", - сообщила полиция.
Как пишет South China Morning Post, демонстранты кидали бутылки и камни, и полиция вновь применила слезоточивый газ для разгона протестующих.
Гонконгские активисты решили воспользоваться ежегодным массовым празднованием Хэллоуина как предлогом и оправданием того, что их лица покрыты масками или раскрашены гримом, тем не менее, у полиции есть полномочия попросить участников уличных шествий снять маску или смыть с лица краску, чтобы установить личность.
Обычно наиболее крупные праздничные гуляния на Хэллоуин проходят в развлекательном районе Лан Квай Фонг, куда и направились протестующие, предварительно собравшиеся в Виктория парке в районе Козуэй-бэй. Также крупное скопление демонстрантов наблюдается в районе Монкок, возле станции метро и полицейского участка, именно здесь полиция и применила впервые за день слезоточивый газ.
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