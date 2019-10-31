Хелен Миррен сыграет в комедии о краже картины Гойи

Съемки начнутся в январе 2020 года, сценарий пишет Ричард Бин ("Один слуга, два господина"). В основе – реальная история о краже работы Франсиско Гойи из Национальной галереи в Лондоне.

Затем он написал в полицию несколько писем о том, что вернет ее, если британское правительство согласится предоставить пожилым людям бесплатный доступ к просмотру телепередач. Требование не было выполнено, и в 1965 году он передал картину стражам порядка.