Хелен Миррен сыграет в комедии о краже картины Гойи

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Режиссер "Ноттинг Хилла" Роджер Мичелл поставит фильм "Герцог" о краже картины Гойи, в котором сыграет Хелен Миррен и ее муж, знаменитый британский актер, Джим Бродбент, сообщает Deadline.
Съемки начнутся в январе 2020 года, сценарий пишет Ричард Бин ("Один слуга, два господина"). В основе – реальная история о краже работы Франсиско Гойи из Национальной галереи в Лондоне.
Полотно под названием "Портрет Герцога Веллингтона" украл в 1961 году 60-летний таксист Кемптон Бентон.
Затем он написал в полицию несколько писем о том, что вернет ее, если британское правительство согласится предоставить пожилым людям бесплатный доступ к просмотру телепередач. Требование не было выполнено, и в 1965 году он передал картину стражам порядка.
Похищение Гойи пока остается единственным случаем кражи произведения искусства за всю историю существования Национальной галереи.