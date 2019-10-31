МИА "Россия сегодня" потребовало от литовского портала извинений за клевету

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" потребовало извинений за клевету от литовского новостного портала МИА "Россия сегодня" потребовало извинений за клевету от литовского новостного портала Ekspertai , заявившего, что агентство занимается финансированием терроризма и отмыванием денег.

Речь идет об опубликованной Ekspertai 30 октября заметке о согласии властей Дании на прокладку газопровода "Северный поток — 2". В качестве источника информации в материале указано РИА Новости, которое, как говорится в тексте, "принадлежит международной медиагруппе "Россия сегодня", занимающейся финансированием терроризма и отмыванием денег".

В обоснование этого крайне тяжкого обвинения дается ссылка на материал того же портала о получении неким гражданином Литвы письма от шведского Swedbank с уведомлением о прекращении расчетов с медиагруппой.

"Статья содержит прямую клевету на "Россию сегодня", вводит читателей в опасное заблуждение и наносит урон репутации агентства. Мы требуем немедленных публичных извинений со стороны издания. Готовы отстаивать наши права и честное имя в судебном порядке", — заявили в пресс-службе агентства.

Власти Балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В частности, блокировке подвергались порталы Sputnik Литва и Baltnews.lv, а также некоторые сайты, транслировавшие передачи российских каналов. Шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему запретили въезд в Литву; РИА Новости, RT, Первый канал, "Известия" и Пятый канал не допустили на оглашение приговора по резонансному делу о событиях 1991 года в Вильнюсе.