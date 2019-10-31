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РИА Новости

МИА "Россия сегодня" потребовало от литовского портала извинений за клевету

18:45 31.10.2019 (обновлено: 23:37 31.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВывеска МИА "Россия сегодня"
Вывеска МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" потребовало извинений за клевету от литовского новостного портала Ekspertai, заявившего, что агентство занимается финансированием терроризма и отмыванием денег.
Речь идет об опубликованной Ekspertai 30 октября заметке о согласии властей Дании на прокладку газопровода "Северный поток — 2". В качестве источника информации в материале указано РИА Новости, которое, как говорится в тексте, "принадлежит международной медиагруппе "Россия сегодня", занимающейся финансированием терроризма и отмыванием денег".
В обоснование этого крайне тяжкого обвинения дается ссылка на материал того же портала о получении неким гражданином Литвы письма от шведского Swedbank с уведомлением о прекращении расчетов с медиагруппой.
"Статья содержит прямую клевету на "Россию сегодня", вводит читателей в опасное заблуждение и наносит урон репутации агентства. Мы требуем немедленных публичных извинений со стороны издания. Готовы отстаивать наши права и честное имя в судебном порядке", — заявили в пресс-службе агентства.
Власти Балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В частности, блокировке подвергались порталы Sputnik Литва и Baltnews.lv, а также некоторые сайты, транслировавшие передачи российских каналов. Шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему запретили въезд в Литву; РИА Новости, RT, Первый канал, "Известия" и Пятый канал не допустили на оглашение приговора по резонансному делу о событиях 1991 года в Вильнюсе.
Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Прибалтийских государств и наглядно демонстрируют, "чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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24 октября, 11:28РИА Новости
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МИА "Россия сегодня"Новости агентства
Популярные комментарии
Когда проигрывают войну о проигравших пишут в истории. А о прибалтах ничего не напишут, о них просто скоро забудут.
31 октября, 19:33
РСРоман Славянский
8830101
Так это, вы же новую статью УК РФ придумали про "клевету в СМИ" )) Идите в Басманный суд )) Я думаю что этот суд заочно арестую всю редакцию))
31 октября, 20:03
PZPetr Zhukoff
3400243
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