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РИА Новости
Удмуртская Республика

Забег за тазик пельменей проведут в Удмуртии

18:39 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПельмени
Пельмени
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии совместно с "Калашников спорт" проведут 8 февраля забег Pelmenrun, победители которого получат тазик готовых пельменей, сообщил журналистам генеральный директор "Калашников Спорт" Алексей Выстребов.

"У нас будет Pelmenrun, который пройдет в рамках Всемирного дня пельменя. У нас в Удмуртии есть такой фестиваль... именно за тазик пельменей будут бороться участники, пробежавшие одну-две-три пельменные мили", - сказал Алексей Выстребов.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, мероприятие пройдёт 8 февраля, победители получат реальный тазик с готовыми пельменями.
"Это не чан, это тазик. Я впервые в Удмуртии увидел, как пельмени можно есть тазиками. Приезжали с предпринимателями и как раз попали на "Пельменьфест". На довольно большую компанию пельмени подавали тазиками. Была только одна проблема - люди объедались, поэтому мы организовали Pelmenrun", - сказал журналистам Бречалов.
По словам Александра Бречалова, всего за календарный сезон-2020 в Удмуртии пройдет 25 спортивных мероприятий.
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