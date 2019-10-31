Забег за тазик пельменей проведут в Удмуртии

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии совместно с "Калашников спорт" проведут 8 февраля забег Pelmenrun, победители которого получат тазик готовых пельменей, сообщил журналистам генеральный директор "Калашников Спорт" Алексей Выстребов.
"У нас будет Pelmenrun, который пройдет в рамках Всемирного дня пельменя. У нас в Удмуртии есть такой фестиваль... именно за тазик пельменей будут бороться участники, пробежавшие одну-две-три пельменные мили", - сказал Алексей Выстребов.
По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, мероприятие пройдёт 8 февраля, победители получат реальный тазик с готовыми пельменями.
"Это не чан, это тазик. Я впервые в Удмуртии увидел, как пельмени можно есть тазиками. Приезжали с предпринимателями и как раз попали на "Пельменьфест". На довольно большую компанию пельмени подавали тазиками. Была только одна проблема - люди объедались, поэтому мы организовали Pelmenrun", - сказал журналистам Бречалов.
По словам Александра Бречалова, всего за календарный сезон-2020 в Удмуртии пройдет 25 спортивных мероприятий.