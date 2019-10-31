Забег за тазик пельменей проведут в Удмуртии

"У нас будет Pelmenrun, который пройдет в рамках Всемирного дня пельменя. У нас в Удмуртии есть такой фестиваль... именно за тазик пельменей будут бороться участники, пробежавшие одну-две-три пельменные мили", - сказал Алексей Выстребов.

"Это не чан, это тазик. Я впервые в Удмуртии увидел, как пельмени можно есть тазиками. Приезжали с предпринимателями и как раз попали на "Пельменьфест". На довольно большую компанию пельмени подавали тазиками. Была только одна проблема - люди объедались, поэтому мы организовали Pelmenrun", - сказал журналистам Бречалов.