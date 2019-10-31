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РИА Новости

Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам

18:39 31.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Калининградской области Антону Алиханову для решения проблем в региональной системе здравоохранения увеличить набор в учреждения среднего медицинского образования и дарить жилье медикам, проработавшим по специальности несколько лет.
Руководитель региона сообщил, что за последнее время удалось решить проблему с кредиторской задолженностью медицинских учреждений. "Общее финансирование региональной системы здравоохранения выросло с 12,2 миллиарда рублей в 2017 году до 20,2 миллиарда рублей в этом году, на лекарственное обеспечение в 2016 году тратили чуть более 350 миллионов рублей, в этом году - 825 миллионов рублей. На следующий год в проекте практически миллиард рублей, то есть проблему сняли полностью", - отметил губернатор, уточнив, что все закупки планируются заранее.
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Говоря о показателях заболеваемости жителей Калининградской области, Алиханов заметил, что сокращается число болезней системы кровообращения, этот показатель ниже, чем в среднем в РФ, а в недавно открытую ангиографическую операционную специалисты переезжают работать из других регионов. Губернатор доложил, что примерно через год должно быть завершено строительство онкологического центра.
"В первичном звене сейчас как раз сконцентрированы основные проблемы: если нехватку узких специалистов мы смогли закрыть за счет кадровой программы, то в первичном звене пока дефицит кадров, туда тяжело заманивать специалистов", - признался Алиханов.
"У вас в Калининградской области больше, чем в целом по стране, дефицит среднего медицинского персонала", - констатировал президент. "Мы с этим работаем", - заверил губернатор. "У вас же есть центры подготовки, увеличьте там прием", - рекомендовал Путин.
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По мнению Алиханова, для привлечения специалистов также важно решать квартирный вопрос. "Мы сейчас работаем с тем, чтобы можно было приватизировать (жилье), и через 5, 7, 10 лет отдавать эти квартиры людям, которые работают в системе здравоохранения", - сказал глава региона.
"Лучше бесплатно", - посоветовал президент. "Конечно, бесплатно, только так", - пообещал Алиханов.
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