Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T18:35Z
https://ria.ru/20191031/1560455423.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152896/10/1528961055_0:234:4471:2749_1036x0_80_0_0_26e3099f1640bc232c298979cc31098f.jpg
РИА Новости

ВТБ Пенсионный фонд провел первую онлайн-выплату пенсии

18:35 31.10.2019
302
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) провел первую выплату пенсии участнику программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) через онлайн-сервис "Личный кабинет", сообщает пресс-служба ВТБ.
Новый сервис позволяет клиентам НПФ ВТБ подавать заявление о назначении негосударственной пенсии онлайн на сайте фонда в "Личном кабинете". Копии необходимых документов загружаются в виде сканов и подписываются простой электронной подписью. В момент подачи заявления и в соответствии с выбранной пенсионной схемой клиент самостоятельно подбирает подходящие ему параметры: периодичность, размер пенсии, а также размер первой выплаты. В соответствии с правилами выплата производится только на банковские реквизиты получателя.

"Мы постоянно развиваем наши сервисы, чтобы взаимодействие с клиентами было максимально комфортным для них. Это является нашей стратегической задачей. Использование новых сервисов "Личного кабинета" упрощает для клиентов НПО возможность получить пенсионную выплату в режиме онлайн, больше не нужно отправлять документы с личными данными по почте, посещать отделение банка или фонда. Кроме того, в кабинете на сайте фонда есть опция поддержки при оформлении возврата НДФЛ – вкладчики программ НПО могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы добровольных взносов", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Ларисы Горчаковской.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам девяти месяцев 2019 года активы НПФ ВТБ выросли на 26% и превысили 252 миллиарда рублей.
520101
Обсудить 0
ВТБНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Рекомендуем
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк с начала года сократил более 16 тысяч сотрудников
Сканер штрих-кода и кассовый аппарат
Депутаты попросили правительство обосновать введение маркировки товаров
Щербинский лифстостроительный завод
Участники нацпроекта по производительности не поддержали "четырехдневку"
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Минфин РФ предложит кабмину продлить проект по финансовой грамотности
Флаг на здании Центрального банка РФ
Центробанк отозвал лицензию у АО "Эксперт Банк"
Мальчик смотрит телевизор
На бразильском телевидении покажут третий сезон мультфильма "Малышарики"
Лотерейные шары
Правительство одобрило отмену идентификации небольших выигрышей в лотерею
Московское метро
На красной ветке московского метро поезда ходят с увеличенными интервалами
Брендированная витрина с товарами китайского онлайн-магазина AliExpress
Посылки AliExpress теперь выдают в "Пятерочке", "Перекрестке" и "Карусели"
Банкноты номиналом 5 долларов США
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 37 миллиардов долларов
Здание офиса Роснано в Москве
Чубайс не исключил продажи доли "Роснано" в Tesla
Нефтяной станок-качалка
Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 29 апреля 2019
Медведев и Пашинян обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Студентов и школьников приглашают на тренинг Дверь в предпринимательство
Студентов и школьников приглашают на тренинг "Дверь в предпринимательство"
Продажа железнодорожных билетов через терминал
РЖД открывают продажи невозвратных билетов еще в четыре города
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Климатический форум COP25 пройдет со 2 по 13 декабря в Мадриде
18:22Жители Амстердама смогут бесплатно забрать артефакты XVII века
18:21Сирийская армия отбила атаку боевиков на севере Латакии
18:18ДНР настаивает на отводе сил у Петровского в Донбассе четвертого ноября
18:15Вьетнам и Конго заинтересовались российской операционной системой "Аврора"
18:15Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
18:12Четыре человека погибли при ДТП в Самарской области
18:11Путин рассказал о проблеме подготовки квалифицированных кадров
18:07SSJ100 с отказавшим двигателем приземлится в Тюмени через полтора часа
18:06Криклий должен уволиться после заявления о "репарациях", считают в Раде
18:00Асмус почувствовала себя плохо из-за снимков надгробия с ее портретом
17:58Очевидец рассказал о подробностях пожара в доме в центре Москвы
17:57Патриарх подписал грамоту о принятии "Русского экзархата" в РПЦ
17:56Медведев поприветствовал участников премии Rehabilitation International
17:47Минфин хочет в будущем перевести весь малый бизнес на оплату налогов онлайн
17:44Росздравнадзор проверит информацию о смерти студента из-за удаления зуба
17:44На руднике Polymetal в Магаданской области произошел пожар
17:41Ульяновские власти разъяснили законопроект об охоте на собак и кошек
17:38В зоне ЧАЭС отметили рекордный рост турпотока после сериала "Чернобыль"
17:32В ЛНР заявили о двух сбитых украинских дронах у линии соприкосновения
Лента новостейМолния