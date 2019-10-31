ВТБ Пенсионный фонд провел первую онлайн-выплату пенсии

"Мы постоянно развиваем наши сервисы, чтобы взаимодействие с клиентами было максимально комфортным для них. Это является нашей стратегической задачей. Использование новых сервисов "Личного кабинета" упрощает для клиентов НПО возможность получить пенсионную выплату в режиме онлайн, больше не нужно отправлять документы с личными данными по почте, посещать отделение банка или фонда. Кроме того, в кабинете на сайте фонда есть опция поддержки при оформлении возврата НДФЛ – вкладчики программ НПО могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы добровольных взносов", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Ларисы Горчаковской.