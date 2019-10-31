В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности

КАЗАНЬ, 31 окт - РИА Новости. Четверо из пятерых детей многодетной семьи Карабаевых из Четверо из пятерых детей многодетной семьи Карабаевых из Зеленодольска , в том числе девятилетняя девочка с ДЦП, в настоящее время не живут с родителями, суд рассматривает вопрос о лишении родителей прав в отношении этих детей, которых они не могут обеспечить, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По словам Галиева, в Зеленодольском городском суде рассматривается гражданское дело о лишении родительских прав двух местных жителей в отношении их четверых детей. "Начавшееся на этой неделе заседание отложили, так как суду должны быть представлены дополнительные доказательства: заключение органа опеки, характеристики и другие документы. Рассмотрение дела продолжится 21 ноября", - сказал Галиев.

Представитель прокуратуры уточнил, что решением Зеленодольского городского суда супруги уже ограничены в родительских правах в отношении девятилетней дочери, страдающей ДЦП. При этом, по словам Галиева, в настоящее время с родителями проживает лишь младший сын, родившийся в 2019 году, ещё трое мальчиков находятся в приютах.

Как уточнил представитель исполкома Зеленодольска, девятилетнюю дочь Карабаевых, инвалида с рождения, было решено поместить в специализированное учреждение в мае этого года, так как ребёнку требуется специализированный уход. Представители органов опеки обнаружили девочку в тяжёлом состоянии: она весила всего 7 килограммов и для своего возраста была плохо развита физически.

По словам собеседника агентства, после лечения в центральной районной больнице Зеленодольского района девочка была направлена в казанский хоспис имени Анжелы Вавиловой. Причём, по его информации, такое решение было принято с согласия родителей. "Девочка в нормальном состоянии, поправилась, весит сейчас больше 11 килограммов, получает необходимый уход", - отметил он.

Один из сыновей сейчас находится в приюте Зеленодольска, двое – в Казани, где для детей созданы все необходимые условия.