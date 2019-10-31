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РИА Новости
Калининградская область

Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области

18:19 31.10.2019 (обновлено: 18:23 31.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
 Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Калининградской области за предпринятые меры по стимулированию рождаемости.
"Здорово, молодцы", - сказал глава государства, выслушав на двусторонней встрече губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
Руководитель региона рассказал, что для улучшения демографической ситуации принимаются дополнительные меры. "Региональный капитал ввели для третьих и последующих детей, но самое важное - стимулировать людей к рождению первенца, чтобы они раньше заводили детей. Мы со следующего года будем выплачивать 300 тысяч рублей для тех, кто учится в вузах или средних образовательных учреждениях, чтобы во время учебы рожали или в течение 3-4 лет после окончания", - отметил Алиханов. "Конечно, это востребовано будет", - поддержал Путин.
Губернатор также сообщил, что по просьбе многодетных семей введена возможность получать денежный сертификат вместо земельного участка. "Более тысячи семей в этом году уже получат эти выплаты, тоже 300 тысяч рублей", - уточнил Алиханов.
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Говоря в целом о демографической ситуации, губернатор подчеркнул, что в 2018 году Калининградская область стала регионом-миллионником. "В этом году миграционный прирост достаточно большой - почти 9 тысяч человек за 8 месяцев, это плюс 30% к тому, что мы видели в прошлом году, то есть Калининградская область становится все более и более привлекательной", - сказал Алиханов.
"Мы немножко не успеваем по социальной инфраструктуре, у нас очень много приезжает людей с детьми уже, мы строим по одной школе ежегодно", - сообщил губернатор. По его словам, задача состоит в том, чтобы, как минимум, ежегодно не только сдавать одну, но и начинать строить одну новую. Он уточнил, что в ближайшие три года в регионе появятся 20 новых детских садов не только в Калининграде, но и в других муниципалитетах.

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