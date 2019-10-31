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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани тарифы ЖКХ не будут расти до 1 июля

18:45 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Тарифы ЖКХ в Краснодарском крае до 1 июля 2020 года расти не будут, на компенсацию межтарифной разницы из бюджета региона в 2021 году планируется направить около 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.
"В Краснодарском крае до 1 июля тарифы расти не будут", - говорится в сообщении.
Уточняется, что минимизировать рост тарифов – приоритетная задача региона. "И это в наших силах. На компенсацию межтарифной разницы в следующем году из бюджета планируется направить около 1 миллиарда рублей – на 300 миллионов рублей больше, чем в этом году. Край компенсирует ресурсникам экономически обоснованное изменение тарифов, чтобы жители не ощутили резкого роста платежей", – приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора Андрея Алексеенко.
По данным краевых властей, в этом году по ряду направлений в регионе плата за коммунальные услуги была снижена. На 3,6% уменьшены тарифы на тепловую энергию в Геленджике, на 1,4% – в Кропоткине. В Шепсинском сельском поселении тариф на питьевую воду был снижен на 9,8%.
В Краснодаре и Новороссийске тарифы основных теплоснабжающих организаций не были увеличены. Также не изменились тарифы на воду у 76 поставщиков в Краснодаре, Абинском, Белоглинском, Ейском, Кореновском, Лабинском и Успенском районах.

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