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РИА Новости

Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий

18:14 31.10.2019 (обновлено: 18:38 31.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследний звонок в гимназии № 2 во Владивостоке
Последний звонок в гимназии № 2 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ заказывает мониторинг и анализ эффективности классических гимназий в стране, потратить на эти цели планируется 35 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
"Проведение мониторинга и анализа эффективности функционирования классических гимназий в Российской Федерации", - говорится в заявке.
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В материалах министерства указывается, что ранее мониторинг и анализ эффективности функционирования таких образовательных организаций в России не проводился. Такая работа нужна, чтобы сформировать методические рекомендации по организации образовательного процесса классических гимназий и повысить их эффективность.
Как отмечается в материалах Минпросвещения, в классических гимназиях все способности детей получают полноценное развитие: рациональное начало получит развитие благодаря математике и естественным дисциплинам, социальное – благодаря языкам, истории, литературе.
"Но полноценного общего образования нет без духовной составляющей, поэтому в классических гимназиях и в ряде православных гимназий сегодня обязательным элементом является комплекс дисциплин, обычно объединяемых общим названием Закон Божий, который и дает учащимся ясное представление о духовной основе их образовательной программы", - указывается в документах.
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